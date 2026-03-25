보령댐 또 마르나...저수율 30%대 코앞

[내포=뉴스핌] 오영균 기자 = 충남 보령댐 저수율이 40%대 초반으로 기록됐다.

충남도는 최근 국립재난안전연구원이 오는 5월 보령댐을 중심으로 가뭄 '관심' 단계 진입 가능성을 제기함에 따라 선제 대응에 나선다고 25일 밝혔다.

보령다목적댐 [사진=한국수자원공사] 2020.11.10 donglee@newspim.com

도와 한국수자원공사 보령권지사에 따르면 24일 기준 보령댐 저수율은 42.5%다. 가뭄 장기화 시 이르면 5월 초에도 관심 단계에 진입할 가능성이 있는 것으로 예측된다.

도와 보령권지사는 강화된 '보령댐 도수로 운영 기준'에 따라 운영 비용 부담에도 불구하고 용수 안전성 확보를 위해 관심 단계부터 보령댐 도수로를 가동한다.

도는 2016년 가뭄예경보제 시행 이후 총 17회 가뭄재난을 발령(관심 7회, 주의 5회, 경계 4회, 심각 1회)했으며 최근 3년간 도수로 운영일은 2023년 130일, 2024년 31일, 2025년 169일로 매년 반복되고 있다. 양 기관은 본격 운영 2주 전에는 시험운영을 실시할 예정이다.

도수로가 가동되면 금강에서 하루 최대 11만 5000톤의 원수가 보령댐으로 공급되지만 하루 약 27만 톤의 생활·공업용수를 사용하는 만큼 도수로 공급량만으로 전체 수요를 충족하기에는 턱없이 부족한 실정이다. 대체 수자원을 개발해야 한다는 목소리가 설득력을 얻고 있는 이유이다.

이와 관련 도는 오는 30일 기후에너지환경부 및 한국수자원공사와 함께 '충남 서부권 가뭄 협의체' 1분기 회의를 개최한다.

이 자리에서는 가뭄 예·경보(안)를 중심으로 지역별 가뭄 상황을 점검하고 선제적 가뭄 대응 및 만성적 가뭄 해소 방안을 논의할 계획이다.

공상현 물관리정책과장은 "보령댐은 충남 서부권 8개 시군의 생활·공업용수 공급에 직접적인 영향을 미치는 만큼 피해를 최소화할 수 있도록 선제적으로 대응하겠다"며 "도민분들도 물 절약 실천에 적극 동참해 주시기를 부탁드린다"고 말했다.

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