귀맥, '올인원 캡슐세제' 세척 성능 확인 및 3월 프로모션 진행

[서울=뉴스핌] 오경진 기자 = 세탁 브랜드 귀맥이 '올인원 캡슐세제'의 세척 성능 시험 결과와 함께 3월 한정 프로모션 소식을 25일 밝혔다. 귀맥에 따르면 해당 제품은 KATRI한국시험연구원의 시험을 통해 기존 대비 세척력이 개선된 수치를 확인받았으며, 일상적인 오염과 생활 먼지 등을 제거할 수 있도록 설계됐다.

[사진=귀맥 제공]

귀맥 올인원 캡슐세제는 세제와 섬유유연제 기능을 결합한 고농축 제품으로, 별도의 계량 없이 캡슐 하나로 세정과 탈취, 섬유 보호 기능을 수행하는 것이 특징이다. 특히 '슈퍼 G(Super G)' 원료를 적용해 97% 이상의 고활성 계면활성제를 기반으로 한 초고농축 포뮬러를 구현했다. 8배 고농축 기술이 적용된 캡슐 1개로 최대 6kg 분량의 세탁이 가능하며, 아토피 친환경 마크 인증을 획득해 품질 기준을 충족했다.

제품의 사용 경험을 확대하기 위한 '3-3-3 프로모션'도 3월 31일까지 진행된다. 이번 행사는 올인원 캡슐세제 30개입 3개 세트를 32% 할인된 가격에 제공하는 구성이다. 소비자는 라벤더, 베르가못 바닐라, 블랙베리 등 세 가지 향 중에서 선택할 수 있다. 이번 프로모션은 고농축 세제의 편의성을 전달하고 소비자 접점을 넓히기 위해 기획됐다.

귀맥 관계자는 "매일 반복되는 세탁 과정에서 사용자의 편의성을 높이고 세정 성능을 확보하는 데 집중한 제품"이라며 "공식 온라인 스토어를 통해 진행되는 이번 프로모션이 더 많은 사용자가 제품의 특성을 확인하는 계기가 되길 바란다"고 전했다. 해당 제품에 대한 상세 정보와 시험 결과는 귀맥 공식 채널을 통해 확인 가능하다.

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