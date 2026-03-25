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'서울시장 출마' 윤희숙 "창동에 'K-컬처 넥서스'"…서울노믹스 전략 발표

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AI 기반 콘텐츠 고도화·8대 산업 연계 플랫폼 구축

[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 윤희숙 국민의힘 서울시장 경선 후보가 25일 노원구청 옥상에서 'K-컬처 넥서스' 건립을 핵심으로 한 '서울노믹스' 전략을 발표했다. 윤 후보는 K-콘텐츠의 글로벌 파급력을 AI 기술 및 연관 산업과 결합해 서울을 거대한 경제 플랫폼으로 탈바꿈시키겠다고 밝혔다.

윤 후보는 "서울은 산업화 시대의 제조업과 정보화 시대의 IT 산업을 거쳐 현재 새로운 성장 엔진의 부재라는 절박한 과제에 직면해 있다"고 진단했다.

윤희숙 국민의힘 서울시장 경선 후보. [사진=윤희숙 캠프]

이어 "BTS 광화문 공연이나 케이팝 데몬 헌터스 열풍처럼 폭발적인 브랜드 가치가 단시간 내에 휘발돼버리는 것이 문제"라며 "세계적 팬덤의 열정과 탁월한 콘텐츠를 도시의 산업적 역량과 청년 일자리로 전환하는 서울노믹스 체제 구축이 시급하다"고 강조했다.

윤 후보가 창동에 조성하기로 한 'K-컬처 넥서스'는 대중문화 역량을 연중무휴 가동하는 핵심 인프라다. 파격적인 공연 기획 지원을 통해 1년 내내 K-팝 무대가 끊이지 않도록 하여 국내외로부터 상시적인 유동 인구를 창출한다는 계획이다.

또한 이곳을 찾은 글로벌 팬덤을 8대 K-컬처 파트너 산업인 뷰티, 푸드, 드라마, 웹툰, 게임, 헬스케어, 소비재 유통, 관광으로 즉각 연결한다. 이를 통해 'K-컬처 넥서스'를 K-콘텐츠, 팬덤, 플랫폼이 결합된 새로운 IP 산업 전초기지로 만들겠다는 구상이다.

윤 후보는 AI 기반의 콘텐츠 제작 고도화도 강조했다. K-컬처 산업에 AI 기술을 접목해 몰입감 높은 콘텐츠를 저비용·고효율로 제작할 수 있도록 고가장비 인프라를 무상 대여하고, 지능형 콘텐츠 제작 환경을 전폭 지원할 계획이다.

윤 후보는 전략의 실행력을 극대화하기 위해 서울시 제2청사를 창동에 배치하겠다고 약속했다. 제2청사는 각종 인허가부터 글로벌 마케팅, 기업 매칭까지 모든 과정을 원스톱으로 처리하는 서울노믹스 컨트롤타워 역할을 수행하게 된다.

윤 후보는 "과거의 팬덤 관련 산업이 단순히 보여주는 것에 그쳐 파급효과가 제한적이었다면, 서울노믹스는 팬덤의 열기를 실질적인 경제 동력으로 치환해 서울의 성장 엔진을 다시 점화하는 것"이라고 설명했다.

윤 후보는 특히 IP에 대한 패러다임 대전환을 강조했다. 그는 "과거의 IP가 지적재산권이라는 법적 보호의 개념에 머물렀다면, 이제는 하나의 원천 콘텐츠가 다양한 매체와 산업으로 확장되어 도시 전체의 경제 에너지를 창출하는 비즈니스 엔진으로 진화하고 있다"고 정의했다.

이어 "창동 K-컬처 넥서스에 상시성, 연계성, 현장성이라는 세 가지 핵심 동력을 부여해, 서울의 문화 자산과 인적 역량을 이곳에 집결시키겠다"며 "이를 통해 서울의 정체를 돌파하고 서울 경제의 재도약 기회를 반드시 창출할 것"이라고 약속했다.

윤 후보는 앞서 19일 노원 지역 당원 및 시민단체와의 간담회에서도 창동에 'K-컬처 넥서스(서울팬덤 코엑스)'를 건립하여 이를 365일 상시 가동되는 대한민국 대표 성장 엔진으로 만들겠다는 포부를 밝힌 바 있다.

현장에 참석한 지역 주민들은 "강북 지역에서 서울의 브랜드 가치를 높이고, 대규모 일자리를 창출할 수 있는 가장 구체적이고 실질적인 대안"이라며 뜨거운 호응을 보냈다.

allpass@newspim.com

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5월 1일 '노동절' 법정 공휴일 된다 [서울=뉴스핌] 김승현 기자 = 공무원과 택배 기사 등에게는 휴일이 아니었던 5월 1일 노동절이 법정 공휴일이 된다. 국회 행정안전위원회는 24일 법안소위원회를 열고 노동절을 법정 공휴일로 지정하는 공휴일법 개정안을 통과시켰다. '공무원도 노동자다! 5.1. 노동절 휴무 보장하라'는 현수막이 정부세종청사 앞에 걸려있다. [사진=뉴스핌 DB] 윤건영 더불어민주당 의원(행안위 법안1소위원장)은 이날 페이스북에 "드디어 반쪽짜리 노동절이 온전한 노동절이 됐다"며 "아직 본회의 등이 남아 있지만, 올해부터 5월 1일 노동절에 모든 일하는 사람들이 제대로 쉴 수 있게 되는 데 큰 걸음을 내디뎠다"고 전했다. 윤 의원은 "관련 법을 심사하는 행안위 법안1소위 위원장으로 그간 엄청나게 많은 문자 메시지 등을 받았다. 야당이 선뜻 법안 처리에 동의해 주지 않아 목소리를 높이는 일도 있었다"며 "쉽지 않은 과정이었기에, 개인적으로도 오늘 법안 처리가 더욱 뜻깊다. 일하는 사람이 제대로 대접받는 세상이 되도록 더욱 노력하겠다"고 말했다. 노동절은 지난 1994년에 유급휴일로 법제화됐지만 법정 공휴일은 아니어서 실제 법적으로 쉴 수 있는 것은 '근로기준법상 근로자'로 한정됐다. 이에 대표적으로 공무원 등에게는 휴일이 아니었다. 이번 공휴일법 개정안이 국회 본회의 문턱을 넘으면 올해 5월 1일 노동절부터 법상 근로자 여부와 무관하게 모든 국민이 휴일로 보낼 수 있게 된다. kimsh@newspim.com 2026-03-24 14:11
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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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