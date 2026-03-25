LX·국가철도공단, 철도 인프라 디지털 협력 강화

공간정보 기반 자산관리 효율화 추진 본격화

드론·데이터 연계로 철도사업 경쟁력 제고

[전주=뉴스핌] 고종승 기자 = 한국국토정보공사와 국가철도공단은 철도 인프라의 디지털 전환을 위한 협력 확대에 나섰다고 25일 밝혔다.

양 기관은 지난 24~25일 충남 공주시 국토정보교육원에서 임원과 실무진이 참여한 가운데 '협력 확대 합동협의회'를 열고 공간정보 기술을 활용한 철도 분야 협업 방안을 논의했다.

한국국토정보공사 이주화 부사장과 국가철도공단 이현철 경영본부장(왼쪽 세 번째부터) 등 참석자들이 기념촬영을 하고 있다.[사진=LX]2026.03.25 gojongwin@newspim.com

이번 협의회는 양 기관의 전문 역량을 결합해 디지털 기반 국토정보 활용을 확대하고 토지매수와 자산관리의 효율성을 높이기 위해 마련됐다. 이를 통해 공공 서비스 혁신과 철도 사업 경쟁력 제고도 함께 도모한다는 계획이다.

회의에서는 신규 혁신과제 추진 여부를 점검하고 지적 기반 고해상도 드론 영상 활용을 미래 협업 과제로 선정하는 등 철도 사업의 적기 준공 지원에 뜻을 모았다.

아울러 토지보상 업무의 투명성 강화를 위해 국·공유지 무상귀속 협의 조서 작성과 지목 현황측량 분야에서도 협력을 확대하기로 했다.

또 데이터 관리의 안정성을 높이기 위해 이중 검수 체계를 강화하고 시스템 연계를 최적화해 업무 정확성과 효율성을 동시에 확보할 방침이다.

이주화 한국국토정보공사 부사장은 "보상 행정 효율성과 철도 사업 추진력을 높이는 계기가 됐다"며 "드론과 지적정보를 활용한 스마트 국토 관리 고도화를 통해 안전하고 정밀한 철도 건설 환경을 조성하겠다"고 밝혔다.

한편 두 기관은 2016년 체결한 업무협약을 기반으로 데이터 공유와 공동 과제 발굴, 현장 중심 문제 해결 등 다양한 협력 사업을 이어오고 있다.

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