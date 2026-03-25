우범기 전주시장 예비후보 "정책 선거로 승부"

네거티브 배격·가짜뉴스 무대응 원칙 강조

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 전주시장 선거를 앞두고 우범기 예비후보가 정책 중심 선거 기조를 분명히 했다.

우범기 전주시장 예비후보는 25일 "앞으로도 일체의 네거티브를 하지 않겠다"며 "전주의 대변혁과 시민 안녕을 위해 정책과 공약으로 당당히 평가받겠다"고 밝혔다.

우범기 전주시장 예비후보 정책선거 입장[사진=우범기 선거캠프] 2026.03.25 lbs0964@newspim.com

이어 최근 선거 국면과 관련해 "가짜뉴스와 비난이 도를 넘고 있다는 이야기를 듣고 있다"며 "여론조사를 앞두고 확산되는 네거티브와 마타도어는 시민들이 결코 원하지 않을 것"이라고 지적했다.

그러면서 "일체의 네거티브 공세에 대응하지 않는 원칙을 지키고 정쟁에 휘말리지 않겠다"고 강조했다.

또 "선거는 전주의 미래 비전을 놓고 경쟁하는 과정이어야 한다"며 "상대를 헐뜯는 구태 정치로는 시민 삶을 바꿀 수 없다"고 역설했다.

우 예비후보는 공약 1호로 행정통합을 제시하고, 생활공약으로 파크골프장 조성과 시민경찰 지원 계획을 밝혔다.

오는 26일 출마 기자회견을 통해 민선9기 전주시 운영 방향과 정책 비전을 발표할 예정이다.

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