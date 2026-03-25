식약처, 청년 창업가·소상공인 100명 만나…식품 정책 논의

'식의약 정책이음 열린마당' 개최

오유경 처장 "소상공인 성장 지원"

[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 식품의약품안전처가 청년 창업가와 소상공인 100여명을 만나 반려동물 동반 출입 음식점 현장 소통 강화와 수입 식품 서류 간소화 등 규제 개선 건의 사항을 청취했다.

식약처는 25일 서울 강남에서 청년과 소상공인의 현장 의견을 정책에 반영하기 위해 '청년·소상공인에 힘이 되는 식품 안심정책'을 주제로 '식의약 정책이음 열린마당(식품편)'을 개최했다.

'식의약 정책이음 열린마당'은 식의약 안심정책을 업계 종사자, 전문가 등과 직접 마주해 현장의 어려움을 듣고 정책 개선 방향을 함께 모색하는 소통의 장으로 매년 식품과 의료 제품의 분야별 주제를 정해 추진하고 있다.

오유경 식품의약품안전처장이 16일 정부세종청사에서 업무보고 브리핑을 열고 있다. [사진=식품의약품안전처] 2025.12.16 sdk1991@newspim.com

이날 행사에는 청년 창업가, 소상공인, 소비자·환자 단체 등 약 100명이 참석해 청년 창업가와 소상공인이 체감하는 규제 개선 사항, 창업·산업 활성화 관련 정책 건의사항을 제안했다. 고피자, 푸른공식, 한국희귀·난치성질환연합회, 한국식품산업협회 등이 참석했다.

주요 제안 사항은 소상공인 대상 식품안심업소 지정 지원, 반려동물 동반출입 음식점 관련 현장소통 강화다. 식품위생교육 사전 알림 서비스 개선, 수입식품 영업등록 관련 서류 간소화 등 현실적인 현장 의견과 관련된 사항도 많았다. 식약처는 이러한 의견들을 향후 정책에 반영될 수 있도록 적극 검토할 계획이라고 설명했다.

오유경 식약처장은 "민생 현장에 실질적인 도움을 주는 정책은 결국 현장의 목소리에서 시작된다"며 "제안된 의견을 면밀하게 검토해 청년의 도전과 소상공인의 성장을 지원하는 동시에 국민 안전까지 확보하는 상생 정책으로 발전시켜 나가겠다"고 했다.

임재원 고피자 대표는 "청년 창업가와 소상공인들을 대표해 영업자들의 현장 목소리를 정책 담당자에게 직접 전달할 수 있는 뜻깊은 자리였다"고 소감을 밝혔다.

식약처는 "국민의 눈높이에서 국민이 체감하고 공감할 수 있는 식의약 안전 정책을 마련하기 위해 분야별 정책 수요자와 지속적으로 소통할 계획"이라고 설명했다.

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