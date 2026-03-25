일동제약, 약국 판매 1위 밴드 '케어리브 습윤밴드 방수형' 출시

유연성·밀착력 뛰어난 방수 필름 적용

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 일동제약이 자사의 약국 판매 1위 상처 밴드 브랜드(IQVIA data 2025년 판매 금액 기준) '케어리브 시리즈'의 신제품 '케어리브 습윤밴드 방수형'을 출시했다고 25일 밝혔다.

새로 나온 '케어리브 습윤밴드 방수형'은 상처 관리에 중요한 습윤 환경 조성에 초점을 맞춘 하이드로콜로이드(hydrocolloid) 패드가 적용된 제품이다.

케어리브 습윤밴드 방수형 [사진=일동제약]

일동제약에 따르면, 하이드로콜로이드 패드는 상처면을 덮어 오염이나 감염으로부터 환부를 보호하고, 상처에서 나오는 삼출물(진물)을 흡수해 촉촉한 환경을 유지시켜 상처의 회복을 돕는다.

'케어리브 습윤밴드 방수형'은 투명한 방수 필름으로 이루어진 밴드의 중앙에 상처면에 닿는 하이드로콜로이드 패드가 부착된 '아일랜드형 구조'를 지니고 있다.

상처 접촉면과 피부에 고정하는 접착 부위를 구분하여 습윤 환경 조성은 물론, 외부의 오염원이 유입되지 않도록 밴드가 빈틈 없이 안정적으로 붙어 있게 하고 미관상의 이점을 감안해 투명한 재질로 설계했다는 게 회사 측의 설명이다.

일동제약 관계자는 "케어리브 습윤밴드 방수형은 뛰어난 탄력과 유연성, 밀착력이 특장점인 케어리브의 접착 밴드 기술력에 습윤 드레싱의 개념을 더한 제품"이라며 "상처 관리를 위한 기능적 측면은 물론, 일상 속에서의 사용 편의성을 한층 더 고려했다"고 강조했다.

이어, "케어리브는 제품력을 기반으로 탄탄한 입지를 다져 온 브랜드로서 충성도와 재구매율 등과 같은 시장 지표에서 꾸준히 좋은 반응을 얻고 있다"며 "소비자 니즈를 반영한 브랜드 확장과 세분화를 지속적으로 추진할 계획"이라고 밝혔다.

한편, 기존 '케어리브 시리즈'는 상처와 환부 등을 보호하는 1회용 멸균 반창고(의약외품)로, 붙이는 부위, 형태 및 사이즈, 소재의 기능과 특성 등에 따라 18종의 다양한 제품으로 출시돼 있다.

특히, 미세하고 촘촘한 폴리우레탄 조직의 밴드로 이루어져 있어 신축성과 통기성이 우수하고, 굴곡지거나 움직임이 많은 부위에서도 유연성과 밀착력이 잘 유지되는 제품 속성을 갖고 있다.

sykim@newspim.com