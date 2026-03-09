일동제약, 류승룡 모델 '아로나민 골드' 신규 캠페인 전개

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 일동제약이 배우 류승룡을 모델로 한 '아로나민 골드' 신규 TV 광고를 공개하고 본격적인 상반기 캠페인에 나선다고 9일 밝혔다.
아로나민 골드는 푸르설티아민을 비롯한 활성형 비타민 B군과 비타민 CㆍE 등이 유효 성분으로 함유된 피로 회복 비타민 영양제로, ▲육체피로ㆍ체력저하 ▲신경통ㆍ근육통ㆍ관절통(어깨결림 등) ▲눈의 피로 등에 효과를 나타낸다.
새 광고는 약국에서 출발한 '아로나민 골드'가 피로가 있는 곳으로 직접 찾아간다는 콘셉트로 기획됐다. 피로 해결사로 변신한 류승룡이 다양한 직무 현장과 피로에 지친 일상 곳곳으로 다가가 "대한민국 피로엔 아로나민 골드가 간다!"는 메시지를 전하는 모습을 유쾌하게 그려냈다.
광고에서 류승룡은 ▲야근하는 회사원 ▲출근길 직장인 ▲운전 기사 ▲자영업자 등이 등장하는 삶의 현장을 배경으로 생동감 있는 연기를 선보인다. 특히, 지난해 열연했던 드라마 속 '김 부장' 캐릭터뿐 아니라 함께 호흡을 맞췄던 '송 과장'의 모습을 다시 볼 수 있는 장면도 담겼다.
전년도 광고 캠페인에서 류승룡을 통해 다양한 직업군의 모습을 친근하고 익살스럽게 그려냈다면, 올해 캠페인에서는 피로 해결사로서 류승룡이 다양한 직업 현장으로 직접 찾아가는 한층 확장된 스토리텔링을 선보인다.
또한, "약이니까 다르지", "아로나민은 약국에 있습니다"와 같은 핵심 메시지를 지난해에 이어 일관성 있게 강조하여 아로나민 골드의 차별점과 효능 등 피로회복제이자 의약품(약)으로서 지니는 제품 속성을 부각했다.
일동제약 관계자는 "대한민국 국민의 일상 속 피로를 덜어주는 든든한 동반자라는 아로나민의 메시지를 더욱 직관적이고 재미있게 전달하는 한편, ▲판매 1위 일반의약품 비타민(IQVIA data 2024. 기준) ▲브랜드 파워 1위 종합영양제 (한국능률협회컨설팅 K-BPI 인증) 등을 내세워 브랜드 신뢰도를 더했다"고 밝혔다.
