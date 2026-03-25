"영국 해군, 호르무즈 해협 '기뢰 제거' 연합군 주도 검토"

[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 영국 해군이 세계 최대 에너지 동맥인 호르무즈 해협을 다시 열기 위해 다국적 연합군의 선봉에 선다. 영국은 자율무인 시스템을 활용한 첨단 기뢰 제거 작전을 통해 이란의 해상 봉쇄를 무력화하겠다는 복안이다.

24일(현지시간) 영국 더 타임스에 따르면, 영국 국방 당국은 호르무즈 해협 내 기뢰를 탐지하고 제거하기 위해 해군 함정이나 임대 상선을 모함(母艦) 또는 모선(母船)으로 개조해 현장에 투입하는 방안을 검토 중이다.

사람이 직접 위험 지역에 들어가지 않고도 수중 및 수상 무인 드론을 사출해 기뢰를 중화하는 첨단 작전의 기지 역할을 하게 된다.

이번 작전은 미국, 프랑스와 함께 상업용 선박의 안전 통행을 보장하기 위한 다국적 노력의 일환으로 추진된다.

국방 당국자가 밝힌 단계별 계획에 따르면, 1단계에서는 무인 시스템을 통한 기뢰 소탕에 집중하고, 2단계에서는 영국의 최신예 '타입 45(Type 45)' 구축함을 투입해 유조선들을 직접 호송하며 방어막을 형성할 예정이다.

영국 정보당국은 이란이 해협 내에 상당수의 기뢰를 매설한 것으로 보고 있다. 다만, 이란 측과 우호적인 관계인 인도, 파키스탄, 중국 선박들이 여전히 통행하고 있는 점으로 미뤄볼 때, 특정 구역에는 '안전한 항로'가 남아 있는 것으로 분석된다.

이란의 호르무즈 해협 봉쇄를 이미지화 한 일러스트 [사진=로이터 뉴스핌]

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