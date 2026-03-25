지방 아파트 신축 쏠림 심화…분평동 '청주 푸르지오 씨엘리체' 4월 분양

[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 지방 주택시장에서 아파트 선택 기준이 변화하고 있다. 입지 중심에서 벗어나 '연식'이 가격과 거래를 좌우하는 핵심 변수로 부상하며, 신축 아파트 중심의 시장 재편 흐름이 나타나는 모습이다.

실제 거래 양상도 달라졌다. 국토교통부 실거래가 공개시스템에 따르면 올해 초부터 3월 18일까지 비수도권 아파트 거래를 분석한 결과, 다수 지역에서 입주 5년 이하 단지가 거래량 상위를 차지했다. 실수요가 신축 단지에 집중되는 흐름으로 해석된다.

지역별로는 부산 '두산위브더제니스오션시티(2026년 1월 입주)' 182건, 대구 '대명자이그랜드시티(2026년 4월 입주)' 218건, 광주 '운암자이포레나퍼스티체1단지(2026년 4월 입주)' 615건, 대전 '포레나대전학하(2026년 2월 입주)' 86건 등 신축 또는 준신축 단지가 거래를 주도했다. 세종·충남·경남 일부 지역을 제외하면 유사한 흐름이 확인된다.

가격에서도 동일한 경향이 나타난다. 부동산R114에 따르면 올해 2월 기준 지방 아파트 3.3㎡당 평균 매매가격은 입주 5년 이하가 1,531만원으로 가장 높았고, 6~10년 단지는 1,468만원, 10년 초과 단지는 932만원으로 집계됐다. 연식이 짧을수록 가격이 높은 구조다.

상승률에서도 차이가 확인된다. 최근 2년간(2024년 2월~2026년 2월) 입주 5년 이하 아파트는 6.25% 상승한 반면, 6~10년 단지는 3.09% 상승에 그쳤고, 10년 초과 단지는 -0.75% 하락했다. 신축일수록 가격 상승폭이 큰 것으로 나타났다.

이 같은 '연식 프리미엄'은 실수요 중심 시장에서 강화되는 양상이다. 커뮤니티 시설, 주차 공간, 최신 설비 등 신축 아파트의 주거 편의성이 체감 가치로 작용하면서 구축 단지와의 상품성 격차가 거래와 가격에 반영되고 있다는 분석이다.

[이미지=청주 푸르지오 씨엘리체]

이러한 흐름 속에서 신축 공급이 제한적이었던 지역에 대한 관심도 커지고 있다. 대우건설은 청주시 서원구 분평동 일원 분평·미평지구 도시개발사업지에 '청주 푸르지오 씨엘리체'를 4월 분양할 예정이다. 단지는 지하 2층~지상 29층, 10개 동, 전용면적 84~114㎡, 총 1,351세대 규모다.

분평동은 노후 아파트 비중이 높은 지역으로, 신축 공급 공백이 이어져 왔다. 2008년 '계룡리슈빌' 입주 이후 약 19년간 신규 분양이 없었으며, 준공 20년 이상 아파트 비율은 97.44%로 서원구 평균(60.63%)을 상회한다.

단지는 대단지 설계를 통해 동간 거리를 확보하고 통경축을 적용해 개방감을 높였다. 세대당 약 1.7대의 주차 공간을 계획했으며, 지상 차량이 없는 공원형 단지로 조성될 예정이다. 전 세대 남향 위주 배치와 4Bay 판상형 구조(일부 타입)를 적용하고, 팬트리와 드레스룸 등 수납공간을 강화했다. 일부 타입에는 가족실과 알파룸도 포함된다.

커뮤니티 시설로는 실내 수영장(25m), 사우나, 피트니스센터, 골프연습장 등이 계획돼 있으며, 일부 시설은 선큰 구조로 설계된다.

입지 측면에서는 제1·2·3순환로를 통해 청주 주요 산업단지까지 차량 약 20분대 이동이 가능하며, 인근에 공공기관과 생활 인프라가 위치해 있다. 유통시설, 의료시설, 교육시설 접근성도 갖췄다.

해당 단지는 전매 제한, 재당첨 제한, 거주의무기간이 적용되지 않으며, 청약 예치금 기준은 전용 84㎡ 200만원, 114㎡ 400만원이다. 견본주택은 청주시 서원구 분평동 일원에 마련될 예정이다.



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