불닭 팬덤 집결지 된 명동…삼양식품 팝업 8천명 몰리며 성료

사옥 첫 개방·체험형 공간 결합…글로벌 관광객 발길 이어져

시식·포토존·도심 프로모션까지…SNS 타고 바이럴 효과 확산

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 삼양식품이 브랜드 체험형 팝업스토어 '하우스 오브 번(House of Burn)'을 성황리에 마무리하며 글로벌 팬덤 기반 마케팅 성과를 확인했다.

삼양식품은 지난 20일부터 24일까지 서울 명동 사옥 1층 로비에서 운영한 이번 팝업에 5일간 약 8천명의 방문객이 몰렸다고 25일 밝혔다.

서울 명동 사옥에 마련된 'House of Burn' 팝업스토어에서 방문객들이 시식과 휴식을 즐기며 브랜드 체험 공간을 이용하고 있다. (사진=삼양식품 제공)

이번 행사는 명동 사옥 이전 이후 내부 공간을 처음으로 일반에 공개한 사례로, 운영 기간 내내 글로벌 관광객들의 발길이 이어졌다. 오픈 전부터 대기 행렬이 형성될 정도로 높은 관심을 끌었으며, 방문객들의 자발적인 입소문과 SNS 확산을 통해 브랜드 인지도를 더욱 높였다.

'Make Life Spicy!' 콘셉트로 기획된 이번 팝업은 단순 제품 홍보를 넘어 브랜드 경험에 초점을 맞췄다. 불닭볶음면과 까르보불닭 등 주요 제품 시식은 물론, 여행 중 휴식을 취할 수 있는 라운지와 파우더룸, 무료 생수 제공 등 고객 편의 요소를 결합해 차별화된 공간 경험을 제공했다.

특히 사옥이라는 상징적 공간에서 다양한 국적의 방문객들이 자연스럽게 교류하며 글로벌 팬덤 기반의 유대감을 형성한 점이 눈길을 끌었다. 포토존 이벤트는 연일 긴 대기 행렬을 기록했고, 현장의 열기는 SNS를 통해 실시간으로 확산되며 바이럴 효과로 이어졌다.

팝업스토어와 연계해 명동, 광화문 등 주요 상권에서 진행된 한정판 타포린백 증정 프로모션도 실질적인 구매 전환을 이끌어냈다. 삼양식품 관계자는 "사옥 개방과 고객 중심 체험 요소를 결합한 전략이 긍정적인 반응을 얻었다"며 "앞으로도 글로벌 소비자와의 접점을 확대하며 브랜드 가치를 지속적으로 강화해 나갈 것"이라고 밝혔다.

mkyo@newspim.com