삼양식품, 일본 전용 '불닭카레' 출시…현지 공략 강화

야끼소바 흥행 잇는다…현지 맞춤 전략 지속
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 삼양식품이 일본 시장을 겨냥한 한정 제품 '불닭카레'를 출시하며 현지 공략을 강화한다고 23일 전했다. 불닭 브랜드를 기반으로 제품군을 확대하며 일본 내 성장세를 이어가겠다는 전략이다.
삼양식품은 오는 4월부터 일본 전용 레토르트 제품 '불닭카레' 2종을 선보인다. 이번 제품은 매운맛 입문자를 위한 '중간 매운맛'과 매운맛을 선호하는 소비자를 위한 '매운맛' 두 가지로 구성됐다. 일본 전국 슈퍼마켓과 드럭스토어, 디스카운트 스토어 등 약 2000개 매장에서 판매되며, 주요 유통 채널로는 돈키호테, 라이프 코퍼레이션, 이온, 웰시아 등이 포함된다.
'불닭카레'는 일본에서만 구매할 수 있는 한정 제품으로, 현지 소비자뿐 아니라 일본을 방문하는 한국 관광객 수요도 겨냥했다. 2023년 출시된 일본 한정 '야끼소바 불닭볶음면'이 흥행에 성공한 데 이어 또 하나의 히트 제품으로 자리 잡을지 주목된다.
제품은 불닭소스의 매운맛과 일본식 카레의 감칠맛을 결합한 것이 특징이다. 밥과 함께 간편하게 즐길 수 있으며, 돈가스·크로켓·가라아게 등 튀김 요리와 곁들여 먹는 방식도 제안했다. 레토르트 형태로 전자레인지에 약 1분만 데우면 되는 간편성도 강조했다.
삼양식품은 이번 출시를 계기로 라면을 넘어 레토르트 식품까지 제품군을 확장하게 됐다. 삼양식품 관계자는 "현지 소비자 니즈에 맞춘 제품 개발을 통해 일본 시장에서 지속적인 성장을 이어갈 계획"이라고 밝혔다.
mkyo@newspim.com