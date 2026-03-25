[MLB] 오타니, 1901억 연수입 1위… 벨린저 760억 2위

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 오타니 쇼헤이(LA 다저스)가 메이저리그(MLB)에서 뛰어난 실력만큼 가장 돈을 많이 버는 선수로 자리매김했다.

미국 경제 전문지 포브스는 최근 1년간 MLB 선수들의 수입을 집계해 상위 10명을 공개했는데 오타니가 1억2700만달러(약 1901억원)로 1위에 올랐다. 연봉은 200만달러에 불과하지만 나머지 1억2500만달러를 광고·스폰서십 등 구단 외 수입으로 채우며 총액을 끌어올렸다. 하루에 5억원씩 번 셈이다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 오타니 쇼헤이. [사진=로이터] 2026.03.25 psoq1337@newspim.com

포브스는 "수많은 브랜드가 그를 영입하기 위해 경쟁하는 것은 당연하다"고 평가했다. 실제로 오타니는 일본 항공사 JAL, 세이코, 휴고 보스, 뉴발란스, 기린 등 약 20개에 이르는 기업과 후원 계약을 맺고 있는 것으로 알려졌다. 일본과 미국을 동시에 커버하는 '양대 시장 스타'가 된 덕에 그의 광고 수입만으로도 여타 스타들의 총수입을 압도한다.

2위는 코디 벨린저(뉴욕 양키스)로 연간 5650만달러(약 760억원)를 벌어들인 것으로 나타났다. 3위 카일 터커(LA 다저스)는 5600만달러로 뒤를 이었지만 두 선수의 수입을 합쳐도 오타니의 연간 수입에는 미치지 못한다. 후안 소토(뉴욕 메츠)가 5190만달러로 4위, 에런 저지(양키스)가 4610만달러로 5위에 이름을 올렸다.

오타니는 통산 네 차례 리그 최우수선수(MVP)에 선정되며 배리 본즈 이후 유일하게 '4회 수상 클럽'에 이름을 올린 상태다. MLB 공식 홈페이지와 현지 매체들은 2026시즌 전망에서 내셔널리그 MVP 유력 후보로 오타니를 다시 한 번 지목했다. 메이저리그 공식 홈페이지 MLB닷컴은 "오타니와 MVP 경쟁을 벌일 선수를 찾기 어렵다"면서 그가 4년 연속 MVP에 오를 경우 2001년부터 2004년까지 4년 연속 수상에 성공한 배리 본즈 이후 두 번째 사례가 된다고 짚었다.

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