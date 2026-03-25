[오늘의 정치일정] 3월 25일(수)

<청와대>
-대통령
통상업무
<통일부>
-장관
10:30 EU 회원국 대사 정책설명회 (서울스퀘어 11층 EU 대표부 회의실)
13:30 통일부-통일연구원 공동학술회의 개회사 (더 플라자 호텔 22층 다이아몬드홀)
-차관
통상업무
<외교부>
-장관
프랑스 출장 (G7 외교장관 회의 참석)
-1차관
통상업무
-2차관
통상업무
<국방부>
-장관
14:15 KF-21 양산 1호기 출고행사
-차관
통상업무
<국가보훈부>
-장관
18:00 그리스 독립전쟁 국경일 기념행사 (포시즌스 호텔)
-차관
통상업무
<더불어민주당>
-정청래 당대표
10:00 충북 충주시 민생 현장 최고위원회의 (유네스코국제무예센터 국제회의장, 충북 충주시 옻갓길 73)
11:30 충북 충주시 무학시장 및 자유시장 방문 (자유시장 입구, 충북 충주시 중앙로 55)
-한병도 원내대표
14:00 한국 차 문화 발전을 위한 정책 포럼 (국회의원회관 제2소회의실)
<국민의힘>
-장동혁 당대표
16:00 KBS 사사건건 출연 (KBS, 서울 영등포구 여의공원로 13)
-송언석 원내대표
10:00 디지털자산 과세제도 개선 관련 현장 간담회 (디지털자산거래소 코인원, 서울 영등포구 여의대로 108 파크원타워1 45층)
<조국혁신당>
-조국 당대표
10:20 빛가람동 호수공원 전망대 방문 (스마트미디어스테이션, 전남 나주시 빛가람동 호수로 77)
11:00 영산포 풍물시장 방문 (나주이불할인마트, 전남 나주시 풍물시장2길 16-13)
11:40 나주농민회 영농발대식 방문 (영산강 둔치 체육공원, 전남 나주시 삼영동 117-1)
12:30 금성관 망화루 방문 (전남 나주시 금성관길 8)
14:00 함평공영터미널 방문 (전남 함평군 함평읍 중앙길 46)
14:50 이윤행 후보 선거사무소 개소식 (이윤행 후보 선거사무소, 전남 함평군 함평읍 광남길 71)
-서왕진 원내대표
14:00 기후에너지환경노동위원회 전체회의 (국회 본관 622호)
<개혁신당>
-이준석 당대표
09:00 2026 ASIA-PACIFIC FINANCIAL FORUM (서울 더플라자 호텔, 서울 중구 대평로2가 23)
10:00 동아일보-Y <정치를 부탁해> 출연
-천하람 원내대표
10:20 TV조선 류병수의 강펀치 출연