바르게살기운동 사천시협의회 여성회, '어르신 생일상 차려드리기' 행사 실시

[사천=뉴스핌] 최민두 기자 = 바르게살기운동 사천시협의회 여성회는 24일 사천읍행정복지센터 주차장 공터에서 지역 어르신 100여 명을 초대해 '어르신 생신상 차려드리기' 행사를 가졌다고 밝혔다.
이번 행사는 바르게살기운동 사천시협의회 여성회 회원 15여 명이 직접 준비한 떡과 케이크, 미역국 등 음식을 차려놓고 생신을 맞은 어르신들을 축하해 주는 자리로 마련됐다.
행사에 참여한 어르신들은 여성회원들의 정성에 행복한 미소를 지으며 주민들과 함께 훈훈한 정을 나눴다.
이옥진 회장은 "회원들이 정성을 담아 준비한 생신상에 행복해하시는 어르신들을 보니 매우 뿌듯함을 느끼며, 앞으로도 총 5회에 걸쳐 어르신 생일상 차려드리기 행사를 진행할 계획이다"고 말했다.
이찬혁 바르게살기운동 사천시협의회 회장은 "여성회에서 준비한 어르신 생신상 차려드리기 행사로 지역사회에 효의 가치를 되새기는 뜻깊은 시간을 가졌으며, 이러한 행사가 앞으로도 지속될 수 있도록 협의회 차원에서도 적극 지원하겠다"고 전했다.
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