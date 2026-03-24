李대통령 "반값 여행 200억 너무 소심"…대폭 증액 지시

[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 이재명 대통령이 24일 청와대에서 열린 국무회의에서 최휘영 장관에게 문화체육관광부의 '지역사랑 휴가지원제(반값 여행)' 시범사업 보고를 받고 "200억 원은 균형발전 사업치고 너무 소심하다"며 추가경정예산(추경)에서 대폭 증액할 것을 기획예산처에 직접 지시했다.

이 대통령은 올해 시범사업 대상지에 자신의 고향인 경상북도가 빠진 것을 언급하며 "청량산, 주왕산 같은 데도 있는데…"라고 말하기도 했다.

이재명 대통령이 24일 청와대 본관에서 11회 국무회의를 주재하며 발언하고 있다. [사진=청와대]

최휘영 문체부 장관은 "당초 20개 지역 지원을 목표로 했으나, 지자체의 지방비 분담금 부담 등으로 16곳만 신청했다"고 설명했다. 상반기 시행 16개 지역은 강원(평창·영월·횡성), 충북(제천), 전북(고창), 전남(강진·영광·해남·고흥·완도·영암), 경남(밀양·하동·합천·거창·남해)으로 경북과 충남은 포함되지 않았다.

반값 여행은 행정안전부 지정 인구감소지역(84개 군·시) 여행객에게 여행 경비의 50%, 최대 10만 원을 지역사랑상품권으로 환급하는 사업이다. 사업 규모는 지역당 국비 3억 원에 지방비 7억 원을 매칭한 10억 원이다. 총 20개 지역 사업비는 200억 원(국비 60억·지방비 140억)이다. 4월 첫째 주부터 차례대로 시작할 예정이다. 해당 지역 및 인접 지역 거주민은 환급 대상에서 제외된다.

반값 여행은 지방비 분담 비율이 70%에 달해 재정 여건이 부족한 지역은 신청 자체를 포기한다.

이날 최휘영 장관은 "강진군에서 이미 들어간 돈 대비 10배 이상의 유발효과가 입증됐다. 상반기에 이들 16곳을 지원하고 하반기에 4곳을 추가 공모할 예정이다. 예산 여력이 있는 곳 위주로 우선 선정했다. 내년에는 더 크게 확대할 예정이다"라고 설명했다.

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