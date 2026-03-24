美 매체 "이미경 CJ 부회장, K-컬처 설계자이자 대모"

[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 미국 유력 엔터테인먼트 매체 할리우드 리포터가 CJ그룹 이미경 부회장을 K-컬처 세계화를 설계한 핵심 인물이자 '대모'로 재조명했다.

할리우드 리포터는 최근 '한국은 어떻게 세계 대중문화를 장악했나'라는 심층 기사에서 K-컬처의 성공이 자연발생적 현상이 아닌 수십 년에 걸친 정교한 설계의 산물이라고 분석하며, 그 중심에 이 부회장이 있다고 강조했다.

이미경 CJ그룹 부회장. [사진= CJ ENM]

Apple TV+ 드라마 '파친코'의 쇼러너 수 휴는 "이미경 부회장은 한국 문화가 경제적 가치가 있다는 사실을 할리우드가 깨닫게 만든 인물"이라고 평가했다.

K-컬처 도약의 전환점으로 주목한 사건은 할리우드 스튜디오 드림웍스에 대한 투자다. 이 부회장은 드림웍스 설립 초기부터 글로벌 협력 가능성을 모색했고, CJ는 약 3억 달러를 투자해 지분과 아시아 배급권을 확보했다. 할리우드 리포터는 이를 "한국 현대 영화 산업은 사실상 하나의 투자 결정에서 출발했다"고 평했다. 이 부회장은 드림웍스와의 협력을 통해 글로벌 영화 제작·유통 시스템을 익혔고, 이를 국내 콘텐츠 산업 발전에 적용해 멀티플렉스 극장 사업 도입과 투자·제작·배급 생태계 구축을 이끌었다. 봉준호·박찬욱 감독 등 세계적 거장들도 이 토대 위에서 성장했다.

이미경 부회장이 총괄 프로듀서로 참여한 '기생충'은 비영어권 영화 최초로 아카데미 작품상을 수상하며 영화사에 새 이정표를 세웠다. 할리우드 리포터는 최근 아카데미 시상식에서 '케이팝 데몬 헌터스'의 메기 강 감독이 "저와 닮은 분들이 주인공인 이런 영화가 나오기까지 너무 오랜 시간이 걸려 미안하다"고 밝힌 장면을 언급하며, '기생충' 이후 이어진 K-컬처의 흐름이 정점에 도달했다고 분석했다.

"K-컬처 글로벌 영향력이 이제 단순한 확산을 넘어 할리우드와의 협력·공동 제작이라는 새 국면에 접어들었다"고 진단한 이 매체는 "창작 진정성과 제작 역량을 유지하는 것이 앞으로의 핵심 과제가 될 수 있다"고 덧붙였다.

이 부회장은 아카데미영화박물관 필러상(2022), 국제에미상 공로상(2022), 금관문화훈장(2023), 엘리스 아일랜드 명예 메달(2025) 등을 수상했다. 현재 아카데미영화박물관 이사로 활동하는 한편, 글로벌 레이블 '퍼스트 라이트 스토리하우스'를 통해 아시아 기반 콘텐츠 발굴에도 힘을 쏟고 있다.

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