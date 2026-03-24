광명도시공사 '2026년 로컬관광 콘텐츠 발굴' 공모 선정

'광명심도(深度): 동굴 깊은 곳에서 지역의 가치를 캐내다' 우수 콘텐츠

[광명=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 광명도시공사는 경기관광공사가 주관한 '2026년 경기 로컬관광 콘텐츠 발굴 및 지원사업' 공모에서 '광명심도(深度): 동굴 깊은 곳에서 지역의 가치를 캐내다'가 최종 우수 콘텐츠로 선정되었다고 24일 밝혔다.

광명동굴 전경. [사진=광명도시공사]

공사에 따르면 이번 공모는 경기도 내 지역 고유의 자원과 스토리를 활용한 혁신적인 관광 콘텐츠를 발굴하고 이를 실제 관광 상품으로 연결해 지역 경제 활성화를 도모하기 위해 추진되었다.

총 26개의 콘텐츠가 접수된 가운데, '광명심도'는 콘텐츠의 완성도와 지역성, 사업 지속가능성 등에서 높은 평가를 받으며 최종 선정되었다.

선정된'광명심도(深度)'는 광명동굴이 가진 독보적인 공간적 특성을 '깊이(Depth)'라는 키워드로 재해석하여, 단순한 관람을 넘어 동굴의 역사와 문화적 가치를 체험하는 로컬 관광 브랜드 프로젝트다. 동굴의 역사적 배경과 자원을 결합한 고유 콘텐츠를 개발하고 특유의 환경을 활용한 치유(Wellness) 프로그램 및 예술 전시, 로컬 자원을 활용한 미식 코스 개발 등을 추진한다.

공사는 이번 선정에 따라 경기관광공사로부터 사업비 지원, 홍보 콘텐츠 제작, 관광 상품화 지원 등을 받게 된다. 공사는 이를 통해 실질적인 관광객 유입을 유도하고, 광명동굴을 넘어 광명시 전체의 관광 브랜드 경쟁력을 강화할 방침이다.

서일동 사장은 "이번 공모 선정은 광명동굴이 가진 로컬 콘텐츠로서의 가능성을 인정받은 결과"라며, "광명심도가 지역을 대표하는 핵심 관광자원으로 자리매김하고, 방문객들에게 깊이 있는 경험을 선사할 수 있도록 사업 추진에 만전을 기하겠다"고 밝혔다.

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