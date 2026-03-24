한국우주항공산업협회, 제24회 로봇항공기 경연대회 참가팀 모집

[세종=뉴스핌] 이경태 기자 = 한국우주항공산업협회는 제24회 한국로봇항공기 경연대회 참가팀을 다음달 10일까지 모집한다.
우주항공청과 진주시가 공동주최하고 한국우주항공산업협회와 항공·드론 혁신융합대학사업단이 주관한다. 2002년 처음 개최된 이 대회는 무인항공기 분야 경연대회다.
올해 대회는 정규부문과 중급부문으로 나뉜다. 정규부문은 수직이착륙 고정익 항공모빌리티(AAM)를 이용한 조난자 구조 임무를 수행하며, 중급부문은 멀티콥터형 드론으로 실내 조난자 탐색을 진행한다. 전국 대학생과 대학원생이 AAM 체계개발, 기체개발, 자동비행SW개발 분야에서 참가 신청할 수 있다.
예선을 통과한 팀에게 정규부문은 총 3000만원(팀별 500만원, 6팀 내외), 중급부문은 1500만원(팀별 150만원, 10팀 내외)을 지원한다. 입상팀 상금은 양 부문 합계 6400만원 규모다.
5월 1차 예선, 7월 2차 예선을 거쳐 9월 5일 진주시 공군교육사령부에서 본선을 개최한다.
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