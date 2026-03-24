12·12쿠데타 가담 장교 10명, 무공훈장 45년 만에 박탈

국무회의, 12·12 군사반란 주요임무 종사자 10명 충무무공훈장 취소 의결

'전시·비상사태 공적' 없는 허위 서훈 확인… 기존 형확정자 13명 이어 추가 정리

국방부 "불법·부당 서훈 전수검증… 헌법 가치 수호 위해 예외 없는 취소 지속"

[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 정부가 12·12 군사반란 당시 주요 임무를 수행했던 장교 10명에 대해 충무무공훈장을 취소하기로 결정했다. 국방부는 "허위 공적에 기반한 불법·부당 서훈을 바로잡아 헌법적 가치를 수호하기 위한 조치"라고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 국회사진기자단 = 이재명 정부 첫 국정감사가 시작된 13일 오전 서울 용산구 국방부 청사에서 열린 2025 국방부 국정감사에서 안규백 국방부 장관이 의원 질의에 답하고 있다. 2025.10.13 photo@newspim.com

국방부는 24일 국무회의에서 '12·12 군사반란 주요 임무 종사자 10명의 무공훈장 서훈을 취소하는 안건'이 의결됐다고 밝혔다. 이번 대상자는 모두 충무무공훈장을 받았던 인원으로, 국무회의 의결로 훈장 취소가 최종 확정됐다.

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정부는 그동안 12·12 군사반란 주요 임무 종사자 가운데 '징역 3년 이상의 형이 확정된' 13명에 대해서는 서훈을 취소했지만, 형이 없다는 이유로 취소 기준에 해당하지 않은 인원들은 사회적 논란에도 불구하고 서훈 자격을 유지해 왔다.

국방부는 이들에 대해 근무 경력과 당시 대간첩작전 기록 등을 전수 조사한 결과, 무공훈장 수여 요건인 '전시 또는 이에 준하는 비상사태 하의 공적'이 없음에도 불법·부당하게 서훈된 사실이 확인됐다고 설명했다.

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국방부는 "앞으로도 과거 불법·부당 서훈 사례가 없는지 지속적으로 검증할 방침"이라며 "공적이 허위이거나 절차적 하자가 확인될 경우 예외 없이 서훈 취소 절차를 진행해 포상의 영예성과 공정성을 확립하겠다"고 밝혔다.

한편, 국방부 관계자에 따르면, 무공훈장 취소가 확정된 10명 중 생존 여부를 추가 확인한 결과, 현재까지 파악된 망인은 4명이다. 이들이 받은 충무무공훈장은 1980~1981년 사이에 서훈된 것으로 확인됐다.

​또한 이번 서훈 취소와 관련, 국립서울현충원 안장 자격과 기타 예우는 그대로 유지된다. 현행 기준상 현충원 안장은 군 복무 경력(20년 이상), 다른 훈장 수훈, 국가유공자 지정 여부 등을 종합적으로 따지기 때문에, 이번 무공훈장 취소만으로는 안장 자격이 박탈되지 않는다 게 국방부 관계자의 설명이다. 아울러 원칙적으로 금고·징역 3년 이상의 형이 확정될 경우 국립묘지 안장 자격이 상실되지만, 이번 취소 대상자 10명 가운데에는 해당되는 인원이 없는 것으로 확인됐다.

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