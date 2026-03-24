익산시, IoT 기반 농기계 안전망 구축 본격 추진

농업인 안전 확보 위한 스마트 서비스 확대
[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 익산시가 첨단 기술을 활용한 농업인 안전 관리 체계 구축에 나섰다.
익산시는 오는 25일부터 4월 3일까지 '사물인터넷(IoT) 기반 스마트 생활안전서비스 구축 사업' 신청을 접수한다고 24일 밝혔다.
이번 사업은 중소형 트랙터에 IoT 안전 단말기를 설치해 사고를 실시간으로 감지하는 시스템을 도입하는 것이 핵심이다.
농작업 중 전복이나 추락 등 이상 상황이 발생하면 단말기가 이를 즉시 인지해 위치 정보와 사고 상황을 보호자와 익산시 CCTV 통합관제센터로 자동 전송한다. 이를 통해 신속한 구조와 초기 대응이 가능해 골든타임 확보에 기여할 것으로 기대된다.
참여를 희망하는 농업인은 읍·면 행정복지센터를 방문해 신청할 수 있으며 시는 스마트정보과와 농업기술센터를 통해 사업 안내와 홍보를 지원할 계획이다.
익산시 관계자는 "농기계 사고는 인적이 드문 지역에서 발생하는 경우가 많아 피해가 커질 수 있다"며 "안전 단말기 보급으로 보다 안전한 영농 환경 조성에 힘쓰겠다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com