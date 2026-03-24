옵트론텍, 투자주의환기종목 해제

내부통제 고도화로 지정 사유 소멸, 전장·OIS 등 신사업 확장 가속

[서울=뉴스핌] 이나영 기자 = 전자부품 전문기업 옵트론텍은 투자주의환기종목 지정에서 해제됐다고 24일 밝혔다.

회사에 따르면 이번 해제는 취임 이후 지속적으로 투명경영을 강조해온 최상호 대표이사의 성과다. 옵트론텍의 재무제표 감사의견은 매년 적정을 유지해왔으나, 지난 2024년 내부회계관리제도 감사 결과 중요한 취약점이 지적되며 환기종목으로 지정된 바 있다. 이번 2025년 회계연도 감사에서 해당 취약점이 해소된 것으로 확인되면서 환기종목 지정 사유가 소멸됐다.

특히 최상호 대표이사는 취임 이후 지속적으로 투명 경영을 강조하여 왔고, 그 일환으로 내부통제시스템의 고도화를 진행했다. 회사는 지난해 삼일회계법인과 계약해 내부회계관리제도 시스템 고도화 용역을 수행했다. 약정사항 체크 통제, 경영진 검토 통제(MRC), 법인인감 통제 강화 등 세 가지 핵심 시스템을 도입했고, 우수 회계 인력을 투입해 7개월 이상의 안정화 작업을 거쳐왔다.

옵트론텍 로고. [사진=옵트론텍]

환기종목 지정 기간 동안 옵트론텍은 최대주주 변경, 제3자배정 유상증자 후 단기 자금 반환 등 주요 경영 행위에 상당한 제약을 받아왔다. 이번 해제로 이러한 규제 부담이 걷히면서 자금 조달과 사업 확장의 자유도가 한층 높아질 것으로 기대된다.

또한 사업 측면에서도 반등 모멘텀이 감지된다. 회사는 스마트폰용 카메라모듈에 탑재되는 고기능 액추에이터(Actuator) 확대에 힘입어 프리즘 수요가 꾸준히 증가하고 있으며, 차세대 멀티 라이트 디스플레이(Multi Light Display) 모듈 개발과 스마트 헤드라이트 핵심 부품인 MLA의 양산 공급을 통해 고부가가치 시장 공략에도 나서고 있다.

아울러 전장 분야에서의 기술력은 국내외를 막론하고 입증되고 있다. 국내에서는 현대차·기아와 공동으로 '라이다 윈도우 일체형 광학필터' 및 '이미지 표시용 퍼들램프 장치' 등 2건의 특허를 올해 1월 나란히 등록했다. 자율주행 핵심 센서인 라이다와 차량용 램프 분야에서 현대차그룹과 기술 협력 체계를 공식화했다는 점에서 단순 부품 공급사를 넘어 완성차 그룹의 핵심 기술 파트너로 자리매김하고 있다는 평가가 나온다.

특히 글로벌 전장 시장에서의 성과도 본격적으로 가시화되고 있다. 지난 1월부터 북미 글로벌 완성차 업체를 대상으로 자율주행차(FSD)용 전장 렌즈를 월 15만개 규모로 양산 공급하며 안정적인 캐시카우를 확보했다. 옵트론텍은 이처럼 국내 최고 수준의 R&D 파트너십과 글로벌 대규모 양산 능력을 동시에 입증하며 전장 시장 지배력을 빠르게 확대하고 있다.

회사는 올해 상반기부터 핵심 신성장 동력인 광학식 손떨림 보정(OIS) 신규 라인 가동을 본격화하며 연간 최대 1500억원 이상의 생산 능력을 확보, 모바일 부문 수익성을 극대화하고 있다. 회사는 선제적으로 250억원 이상의 최첨단 풀 자동화 설비 투자를 단행하고 있으며, 향후 삼성전자를 비롯한 다양한 글로벌 고객사의 OIS 부품 생산 준비가 이뤄지고 있다.

옵트론텍 관계자는 "내부회계관리제도가 실제 업무 현장에서 안정적으로 운영되고 있으며, 회사의 기본 시스템으로 완전히 정착할 수 있도록 지속적인 개선을 이어가겠다"고 밝혔다.

한편 회사는 세계 첫 개발한 차세대 고성능 광학필터(OGF)를 통해 초고화소 스마트폰뿐 아니라 휴머노이드 로봇 및 드론 시장까지 기술 적용 범위를 넓히고 있어, 환기종목 해제와 맞물려 본격적인 주가 상승 랠리가 이어질 것이라는 기대감도 커지고 있다.

nylee54@newspim.com