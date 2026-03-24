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옵트론텍, 투자주의환기종목 해제

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내부통제 고도화로 지정 사유 소멸, 전장·OIS 등 신사업 확장 가속

[서울=뉴스핌] 이나영 기자 = 전자부품 전문기업 옵트론텍은 투자주의환기종목 지정에서 해제됐다고 24일 밝혔다.

회사에 따르면 이번 해제는 취임 이후 지속적으로 투명경영을 강조해온 최상호 대표이사의 성과다. 옵트론텍의 재무제표 감사의견은 매년 적정을 유지해왔으나, 지난 2024년 내부회계관리제도 감사 결과 중요한 취약점이 지적되며 환기종목으로 지정된 바 있다. 이번 2025년 회계연도 감사에서 해당 취약점이 해소된 것으로 확인되면서 환기종목 지정 사유가 소멸됐다.

특히 최상호 대표이사는 취임 이후 지속적으로 투명 경영을 강조하여 왔고, 그 일환으로 내부통제시스템의 고도화를 진행했다. 회사는 지난해 삼일회계법인과 계약해 내부회계관리제도 시스템 고도화 용역을 수행했다. 약정사항 체크 통제, 경영진 검토 통제(MRC), 법인인감 통제 강화 등 세 가지 핵심 시스템을 도입했고, 우수 회계 인력을 투입해 7개월 이상의 안정화 작업을 거쳐왔다.

옵트론텍 로고. [사진=옵트론텍]

환기종목 지정 기간 동안 옵트론텍은 최대주주 변경, 제3자배정 유상증자 후 단기 자금 반환 등 주요 경영 행위에 상당한 제약을 받아왔다. 이번 해제로 이러한 규제 부담이 걷히면서 자금 조달과 사업 확장의 자유도가 한층 높아질 것으로 기대된다.

또한 사업 측면에서도 반등 모멘텀이 감지된다. 회사는 스마트폰용 카메라모듈에 탑재되는 고기능 액추에이터(Actuator) 확대에 힘입어 프리즘 수요가 꾸준히 증가하고 있으며, 차세대 멀티 라이트 디스플레이(Multi Light Display) 모듈 개발과 스마트 헤드라이트 핵심 부품인 MLA의 양산 공급을 통해 고부가가치 시장 공략에도 나서고 있다.

아울러 전장 분야에서의 기술력은 국내외를 막론하고 입증되고 있다. 국내에서는 현대차·기아와 공동으로 '라이다 윈도우 일체형 광학필터' 및 '이미지 표시용 퍼들램프 장치' 등 2건의 특허를 올해 1월 나란히 등록했다. 자율주행 핵심 센서인 라이다와 차량용 램프 분야에서 현대차그룹과 기술 협력 체계를 공식화했다는 점에서 단순 부품 공급사를 넘어 완성차 그룹의 핵심 기술 파트너로 자리매김하고 있다는 평가가 나온다.

특히 글로벌 전장 시장에서의 성과도 본격적으로 가시화되고 있다. 지난 1월부터 북미 글로벌 완성차 업체를 대상으로 자율주행차(FSD)용 전장 렌즈를 월 15만개 규모로 양산 공급하며 안정적인 캐시카우를 확보했다. 옵트론텍은 이처럼 국내 최고 수준의 R&D 파트너십과 글로벌 대규모 양산 능력을 동시에 입증하며 전장 시장 지배력을 빠르게 확대하고 있다.

회사는 올해 상반기부터 핵심 신성장 동력인 광학식 손떨림 보정(OIS) 신규 라인 가동을 본격화하며 연간 최대 1500억원 이상의 생산 능력을 확보, 모바일 부문 수익성을 극대화하고 있다. 회사는 선제적으로 250억원 이상의 최첨단 풀 자동화 설비 투자를 단행하고 있으며, 향후 삼성전자를 비롯한 다양한 글로벌 고객사의 OIS 부품 생산 준비가 이뤄지고 있다.

옵트론텍 관계자는 "내부회계관리제도가 실제 업무 현장에서 안정적으로 운영되고 있으며, 회사의 기본 시스템으로 완전히 정착할 수 있도록 지속적인 개선을 이어가겠다"고 밝혔다.

한편 회사는 세계 첫 개발한 차세대 고성능 광학필터(OGF)를 통해 초고화소 스마트폰뿐 아니라 휴머노이드 로봇 및 드론 시장까지 기술 적용 범위를 넓히고 있어, 환기종목 해제와 맞물려 본격적인 주가 상승 랠리가 이어질 것이라는 기대감도 커지고 있다.

nylee54@newspim.com

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뉴스핌 4월 9일 '서울이코노믹포럼' [서울=뉴스핌] 김범주 기자 = 종합뉴스통신사 뉴스핌이 오는 4월 9일 서울 여의도 페어몬트호텔 그랜드볼룸에서 '제14회 서울이코노믹포럼'을 개최한다. 이번 포럼은 '이재명 정부, AI 시대 신성장 동력 빌드업을 위한 제언'을 주제로, AI(인공지능), 정치 정쟁 해소, 주거복지, 지방경제 등 각 분야에서 전문가로 인정받는 여야 정치인들이 참여해 한국 경제의 새로운 성장 전략을 논의한다. 행사는 오전 9시 개회식을 시작으로 총 5개 세션 토론과 강연으로 진행된다. 포럼에서는 인공지능(AI) 시대의 국가 전략과 정치·사회 구조 개혁 방향을 폭넓게 논의될 예정이다. 첫 번째 세션에서는 'AI 혁명 도래, 교육과 사회는 뭘 준비해야 하나'를 주제로 토론이 열린다. 이준석 개혁신당 대표와 차지호 더불어민주당 의원이 토론자로 참여하며 윤동열 건국대 경영학과 교수가 사회를 맡는다. AI 기술 확산이 노동시장과 교육 시스템에 미치는 영향을 진단하고 인재 양성 전략과 사회 제도 개편 방향을 모색할 예정이다. 두 번째 세션에서는 '정치 정쟁에서 실용으로 대전환'을 주제로 여야 정치권 인사들이 토론에 나선다. 한병도 더불어민주당 원내대표, 송언석 국민의힘 원내대표, 서왕진 조국혁신당 원내대표, 천하람 개혁신당 원내대표가 참여한다. 윤종빈 한국정치학회장이 사회자로 나선다.  해당 세션에서는 정치 양극화와 정쟁 중심 정치 구조를 넘어 경제 성장과 민생 문제 해결을 위한 정치 시스템의 전환 방향이 논의될 전망이다. 세 번째 세션에서는 '주거 복지는 저출산 극복의 필수품…여야 합의로 중장기 플랜 만든다'를 주제로 토론이 진행된다. 염태영 더불어민주당 의원과 송석준 국민의힘 의원이 참여하며 이창무 한양대 도시공학과 교수가 사회를 맡는다. 주거 안정 정책이 출산율과 인구 구조에 미치는 영향을 중심으로 장기적인 주거 정책 방향과 정치권 합의 가능성이 논의될 예정이다. 네 번째 세션에서는 '지방경제 살려 한국의 잠재성장률을 키우자' 주제로 지역균형 발전과 산업 전략을 다룬다. 복기왕 더불어민주당 의원과 이종배 국민의힘 의원이 토론에 참여하며 채지민 성신여대 지리학과 교수가 사회와 주제 발표를 맡는다. 해당 세션에서는 신내생적 산업 전략과 창업 생태계 구축을 중심으로 지방경제의 새로운 성장 모델을 제시할 예정이다. 마지막 다섯 번째 세션에서는 '100년 만에 다시 엄습하는 파시즘'을 주제로 홍성국 더불어민주당 국가경제자문회의 의장이 강연을 진행한다. 홍 의장은 글로벌 정치경제 질서 변화와 민주주의 위기, 극단주의 정치 확산이 경제와 사회 구조에 미치는 영향을 진단할 예정이다. 포럼은 뉴스핌TV 유튜브 채널을 통해 생중계될 예정이다. 뉴스핌은 포럼 참가자에게 소정의 기념품을 제공한다. wideopen@newspim.com 2026-03-23 11:02
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李지지율 TK서 4.8%p나 올라 [서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령의 지지율이 3주 연속 상승하며 62.2%를 기록했다는 여론조사 결과가 23일 나왔다. 리얼미터가 이날 공개한 3월3주차 주간집계 결과를 보면 이 대통령의 국정 수행 긍정평가는 지난주보다 1.9%포인트(p) 오른 62.2%로 조사됐다. 중동 상황 여파로 인한 국가적 위기 상황에서 이 대통령의 발 빠른 대응이 지지율을 견인한 것으로 해석된다. 3월 3주차 대통령 국정 수행 평가 [그래프=리얼미터] 부정 평가는 32.5%로 2.5%p 하락했다. '잘 모르겠다'는 응답은 5.3%였다. 리얼미터는 "중동 사태에 대한 전쟁 추경(추가경정예산) 편성, 석유 최고가격제, 차량 5부제 검토 등 선제적 민생 대응이 위기 관리 능력으로 긍정 평가를 받은 결과로 보인다"고 분석했다. 권역별로 보면 대구·경북이 46.6%로 4.8%p 상승하며 가장 큰 폭으로 올랐다. 이어 광주·전라가 88.6%로 4.5%p 상승했고, 대전·세종·충청 68.8%로 4.3%p 올랐다. 반면 서울은 55.1%로 4.7%p 내렸다.  3월 3주차 정당 지지도 [그래프=리얼미터] 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당이 53.0%로 2주째 50%대를 유지했다. 상승세는 3주째 이어지고 있다. 반면 국민의힘은 3주 연속 하락하며 28.1%로 집계됐다. 국민의힘 지지율이 20%대로 내려앉은 것은 지난해 7월 5주차(27.2%) 이후 7개월 만이다. 이어 개혁신당이 1.2%p 오른 4.0%, 조국혁신당은 0.4%p 오른 3.0%, 진보당은 0.6%p 내린 0.8%였다. 무당층은 0.1%p 증가한 9.1%다. 리얼미터는 이 대통령의 지지율 상승 영향으로 민주당이 동반 상승했다고 진단했다. 이와 함께 국민의힘의 공천 갈등으로 인한 반사이익 효과도 있다고 짚었다.  여론조사는 에너지경제신문 의뢰로 진행됐으며, 대통령 국정 수행 평가는 16~20일 동안 전국 18세 이상 유권자 2513명을 대상으로 실시했다. 응답률은 5.9%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2%p다. 정당 지지도 조사는 19~20일 동안 유권자 1005명을 대상으로 했다. 응답률 5.3%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다. 두 조사 모두 무선(100%) 자동응답 방식으로 진행됐다.  자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. the13ook@newspim.com 2026-03-23 08:45

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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