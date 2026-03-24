전주시, 청년월세 지원 확대…주거비 부담 완화 추진

월 최대 20만원·최장 24개월 지원·5월 30일 접수 시작

중위소득 기준 적용·5000명 지원 성과 기반 계속사업 전환

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전주시가 청년들의 주거비 부담을 덜기 위해 월세 지원사업을 확대 추진한다.

24일 전주시에 따르면 오는 30일부터 5월 29일까지 '청년월세 지원사업' 신청을 접수한다. 선정된 청년에게는 매월 최대 20만원씩 최장 24개월간 월세를 지원한다.

전주시청사 전경[사진=뉴스핌DB] 2026.03.24 lbs0964@newspim.com

시는 그동안 한시적으로 사업을 운영해왔으나 월세 상승과 취업난 등으로 어려움을 겪는 청년 지원을 위해 이를 계속사업으로 전환하고 매년 신규 대상자를 모집하기로 했다.

지원 대상은 중위소득 60% 이하(자산 1억2200만원 이하) 또는 청년과 부모가구 기준 중위소득 100% 이하(자산 4억7000만원 이하) 조건을 충족하는 19~34세 무주택 청년으로, 부모와 별도 거주해야 한다. 기존 청약통장 가입 요건은 올해부터 제외됐다.

신청을 희망하는 청년은 임대차계약서와 월세 이체 증빙서류, 가족관계증명서 등 구비서류를 갖춰 복지로 누리집 또는 거주지 동 주민센터에서 접수하면 된다.

시는 오는 9월 대상자를 선정하고 5월분부터 월세를 소급 지원할 계획이다. 지원 대상 여부는 복지로 누리집에서 사전 확인할 수 있다.

앞서 시는 두 차례 한시사업을 통해 약 5000명의 청년에게 월세를 지원했다.

김은주 전주시 인구청년정책국장은 "청년들의 주거비 부담 완화에 도움이 되길 기대한다"며 "안정적인 정주 환경 조성을 위해 다양한 청년 정책을 지속 추진하겠다"고 말했다.

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