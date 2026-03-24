전북교육청, 학교 밖 청소년 교과서 무상 지원 확대

지원 대상 1000여 명 규모·학기별 교과서 제공 추진

교육지원청 보유 교과서 활용·공교육 수준 학습 여건 보장

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북특별자치도교육청이 학업을 중단한 학교 밖 청소년의 학습 지원에 나섰다.

24일 전북교육청에 따르면 학교 밖 청소년에게 교과서를 무상으로 지원해 공교육 수준의 학습을 이어갈 수 있도록 돕는다.

전북자치도교육청 전경[사진=뉴스핌DB] 2026.03.24 lbs0964@newspim.com

지원 대상은 초·중·고등학교에서 학업을 중단하고 전북특별자치도학교밖청소년지원센터에 등록된 청소년으로 약 1000여 명이다.

전북교육청은 각 지역 교육지원청과 학교에서 전입생용으로 보유한 교과서를 활용해 학교 밖 청소년에게 제공할 계획이다.

교과서가 필요한 청소년은 해당 지역 교육지원청 누리집에 공개된 보유 교과서 목록을 확인한 뒤 신청서를 제출하면 된다.

교육지원청은 서류 확인을 거쳐 지원 대상을 확정하고 택배, 우편, 방문 등 원하는 방식으로 교과서를 전달할 예정이다.

교과서 지원은 학기별로 이뤄지며 1학기는 4월 이후, 2학기는 10월 이후 신청과 수령이 가능하다.

김정주 행정과장은 "교과서 지원을 통해 학교 밖 청소년에게 동등한 학습 기회를 보장하고 학업 유지에 따른 경제적 부담을 덜어줄 것"이라며 "모든 학생이 교육 기회에서 소외되지 않도록 다양한 지원책을 지속적으로 마련하겠다"고 말했다.

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