권영국 정의당 대표 "통합 계기로 민주당 독점 타파해야"

광주시의회 기자실서 취재진과 차담회

與 텃밭 호남서 도전장…수도권 탈환 목표



[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 권영국 정의당 대표가 24일 광주를 찾아 더불어민주당 독점 구조를 흔들겠다는 포부를 밝혔다.

권 대표는 이날 광주시의회 브리핑룸에서 취재진과 차담회를 가졌다. 이 자리에는 강은미 광주시당위원장도 함께했다.

[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 권영국 정의당 대표(왼쪽)와 강은미 광주시당위원장이 24일 광주시의회 기자실에서 6·3 지방선거 관련 차담회를 갖고 있다. 2026.03.24 bless4ya@newspim.com

권 대표는 "호남 정치를 되돌아 보면 1당 독점 정치로 인해 정체돼 왔고, 부패 가능성 또한 내포하고 있다"며 "특히 지난 지방선거에서 무투표 당선이 가장 많았던 지역이다"고 비판했다.

이어 "한 당이 독점하다 보니 사표 심리 때문에 출마를 아예 포기하는 현상까지 나타나고 있다"며 "전국에는 500명 가까이 무투표 당선자가 발생했는데, 굉장히 높은 비율을 차지한 곳이 광주와 전남, 그리고 대구다"고 언급했다.

광주와 전남의 행정통합 관련해선 "지역에선 기대가 굉장히 큰 것으로 알고 있지만, 정치적으로 보면 이번 통합으로 민주당의 철옹성을 더욱 강화하게 만드는 것이 아닌가"라고 물음표를 던졌다.

권 대표는 "이번 통합의 목표는 민주주의를 더 강화하고 지방 균형 발전을 꾀하는 것인 만큼 민주당 독점의 정치가 바뀌는 계기도 함께 만들어야 한다"며 지지를 호소했다.

끝으로 "강은미 전남광주통합특별시장 예비후보와 함께 이번 지방선거를 좀 더 활력있고 시민의 목소리를 제대로 대변할 수 있는 선거가 될 수 있도록 뛰겠다"며 "저도 이번에 출마를 하고, 수도권에는 꼭 단체장 배출을 시키도록 하겠다"고 말했다.

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