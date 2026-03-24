목포대 "전남 의과대학 설립은 특별시장 아닌 정부 권한"

"사실과 다른 주장으로 지역 갈등을 부추기고 있다" 반박

[목포=뉴스핌] 조은정 기자 = 국립목포대학교가 전남광주특별시장 선거 과정에서 제기된 전남 의과대학 신설 관련 공약에 대해 "사실과 다른 주장으로 지역 갈등을 부추기고 있다"며 반박에 나섰다.​

송하철 목포대 총장은 24일 전남도의회 브리핑룸 기자회견에서 "전남 의과대학 신설과 정원 배정은 법령에 따라 정부가 확정하는 사안으로 특별시장이 임의로 정할 수 없다"고 밝혔다.

송하철 목포대 총장은 24일 전남도의회 브리핑룸에서 전남 의과대학 설립 관련 기자회견을 하고 있다. [사진=조은정 기자] 2026.03.24 ej7648@newspim.com

이어 "신설 전남 의대 정원은 100명이며 목포·순천이 50명씩 나눈다는 식으로 발표한 사실이 없다"며 "두 지역에 대학병원을 세우고 학생 교육을 분산하는 교육모델을 정원 50:50 분할로 왜곡해서는 안 된다"고 했다.​

또 "정원 50명 규모 의대는 곧 부실 의대라는 주장은 사실이 아니다"라며 "서남대 의대 폐교의 원인은 정원 규모가 아니라 재단 비리와 부실 운영이었고, 성균관대·울산대 등 정원 50명 미만으로 운영해 온 의대도 다수 존재한다"고 설명했다.​

특정 후보가 내세운 "순천 1000병상 대학병원, 목포 3000억 Big4급 병원 설립" 구상에 대해서는 "의료 수요·지역 의료체계·예비타당성 조사 등을 거쳐야 하는 현실을 감안할 때 상식적 수준에서도 타당성이 떨어진다"며 "Big4급 병원에는 수백 명의 의대 교수 인력이 필요해, 특정 대학 단독 의대 유치가 더 효율적이라는 주장 역시 설득력이 없다"고 지적했다.​

목포대는 "특정 대학에 의대와 대학병원을 단독 설립하겠다는 공약은 목포대·순천대 통합의 기본 전제인 동·서부 양 지역 대학병원 설립 합의를 무너뜨리고, 30년 넘게 이어진 전남 의대 유치 염원에도 배치된다"고 비판했다.

송하칠 총장은 "정치인은 권한 밖 결단으로 지역 갈등을 키우기보다, 법령이 정한 절차 안에서 의대·대학병원 설립 여건을 마련하는 데 힘써야 한다"고 말했다.

그러면서 "의과대학과 대학병원 설립은 지정부터 완성까지 매우 복잡한 절차를 거쳐야 하는 사안"이라며 "언론 여러분께서도 각종 주장과 관련해 궁금한 점이 있을 경우, 정확한 기사 작성을 위해 언제든 문의해 달라, 성심껏 설명 드리겠다"고 강조했다.

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