한국토요타, 25년째 암환자 지원…누적 후원 10억원 돌파

[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 한국토요타자동차가 25년째 이어온 암 환자 지원 활동을 통해 누적 후원금 10억원을 넘어섰다.

(왼쪽부터)박아경 국립암센터 의료사회복지팀장, 김형준 한국토요타자동차 이사, 양한광 국립암센터 원장, 이병진 한국토요타자동차 부사장, 박미림 국립암센터 소아청소년암센터장, 김열 국립암센터 대외협력실장. [사진=한국토요타자동차]

한국토요타자동차는 소아·청소년 및 취약계층 암 환자 치료 지원을 위해 지난 23일 국립암센터에 8000만원의 기부금을 전달했다고 24일 밝혔다.

이날 전달식에는 이병진 한국토요타자동차 부사장과 양한광 국립암센터 원장 등 주요 관계자가 참석했으며, 행사 이후에는 소아·청소년암 환아 병동을 방문해 환아들을 격려하는 시간도 마련됐다.

이번 기부금은 소아·청소년암 환자의 심리·정서 회복을 돕는 프로그램 운영과 취약계층 환자의 치료비 지원에 활용될 예정이다. 심리·정서 지원 프로그램은 병원학교 방학 프로그램을 비롯해 외모관리, 희망드라이브, 보호자 힐링 프로그램 등으로 구성돼 환아와 가족의 정서적 안정을 돕는다.

또한 경제적 어려움을 겪는 환자들에게 치료비를 지원함으로써 의료비 부담을 완화하고 안정적인 치료 환경을 조성하는 데 기여할 것으로 기대된다.

이병진 부사장은 "치료 과정에서 어려움을 겪고 있는 환아와 가족들에게 조금이나마 힘이 되기를 바라는 마음으로 지원을 이어가고 있다"며 "앞으로도 환아들이 희망을 잃지 않고 건강한 일상으로 돌아갈 수 있도록 지속적인 관심과 지원을 이어가겠다"고 말했다.

한국토요타자동차는 2001년부터 국립암센터와 협력해 소아암 환자의 학습 환경 조성과 치료비 지원을 지속해 왔으며, 올해까지 누적 기부금은 약 10억4000만원에 달한다.

chanw@newspim.com