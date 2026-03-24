롯데글로벌로지스, 베트남 떤롱그룹과 맞손…현지 물류 사업 확대

베트남 최대 농·축산물 유통기업과 업무협약

현지 콜드체인 공급망 고도화 등 사업 협력

[서울=뉴스핌] 이성화 기자 = 롯데글로벌로지스가 베트남 최대 농·축산물 유통 기업 '떤롱(Tân Long) 그룹'과 베트남 현지 물류 사업 협력 확대를 추진한다.

롯데글로벌로지스는 지난 23일 잠실 롯데월드타워에서 강병구 롯데글로벌로지스 대표이사, 쯔엉 시 바 떤롱그룹 회장 등이 참석한 가운데 상호 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 24일 밝혔다.

강병구 롯데글로벌로지스 대표이사(왼쪽)와 쯔엉 시 바 떤롱그룹 회장이 지난 23일 협약식에서 기념 사진을 촬영하고 있다. [사진=롯데글로벌로지스]

양사는 이번 업무협약을 통해 베트남 현지 물류 사업 강화를 위한 전략적 파트너십을 구축하고 관련 사업 추진에 함께 나서기로 했다.

구체적으로는 ▲베트남 콜드체인 공급망 고도화 ▲현지 사업 확장을 위한 시스템 및 인프라 확보 ▲신사업 발굴 등에 공동 대응하며 이를 위해 상호 지속적으로 교류 및 협력할 예정이다.

베트남 하노이에 거점을 둔 떤롱은 각종 곡물의 수출·입 확대로 베트남 내 식량 유통 사업의 강자로 성장해 왔다.

롯데글로벌로지스는 2008년 베트남 첫 진출 이후 현지 물류 사업을 활발히 이어 나가고 있다. 지난해 3월에는 베트남 동나이 지역에 원스톱 토탈 물류 허브 '동나이 콜드체인 센터' 구축을 시작했다.

롯데글로벌로지스 관계자는 "이번 떤롱그룹과의 협력을 통해 베트남을 거점으로 동남아시아 지역 물류 시장을 이끄는 물류 리더로 자리매김할 것"이라고 말했다.

shl22@newspim.com