최교진, 교·사대 학생 대표와 간담회…교원양성 개편 의견 듣는다

예비교원 현장 목소리 청취

자격·실습·교육과정 논의

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 최교진 교육부 장관은 24일 서울 영등포구 한국교육시설안전원에 교·사대 학생 대표들을 초청해 교원양성체제 발전 방향 등에 대한 예비교원들의 현장 목소리를 듣는 간담회를 개최한다.

이날 간담회는 미래 교육의 주역인 예비교원들과 직접 소통하며 교원양성과정과 교육 현안에 대한 대학생들의 의견을 청취하기 위해 마련됐다.

[서울=뉴스핌] 최교진 교육부 장관이 19일 오전 서울 종로구 광화문교보빌딩 국가과학기술자문회의 대회의실에서 열린 '과기정통부-교육부 인재정책 온(溫)담회' 에서 발언하고 있다.[사진=과학기술정보통신부] 2026.03.19 photo@newspim.com

대학생들은 전국교육대학생연합, 전국사범대학생연합 대표들로, 교육부에서는 최 장관과 학교정책실장, 교원교육자치지원관 등이 참석한다.

이날 간담회에서는 교원자격 취득제도, 교육실습 내실화, 교원양성 교육과정 개편 등 주요 교육 현안이 논의될 예정이다. 교육부는 예비교원들이 현장에서 느끼는 고민과 기대를 직접 듣고, 이를 향후 정책에 반영하는 방안을 모색할 계획이다.

최 장관은 그간 미래형 교원양성체제 구축의 중요성을 강조해 왔다. 교육부는 이번 만남을 계기로 급변하는 교육환경에 대응할 수 있는 교원양성 방향을 점검하고 예비교원과의 소통을 이어간다는 방침이다.

최 장관은 "급변하는 교육 환경 속에서 예비교원들이 느끼는 고민과 기대를 가감 없이 듣는 뜻깊은 자리가 될 것"이라며 "앞으로도 교·사대 학생들과 정례적인 소통을 통해 현장의 목소리를 경청하고 예비교원들이 긍지와 자부심을 가지고 교직에 진출할 수 있는 환경을 만들어 나가겠다"고 밝혔다.

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