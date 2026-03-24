"도서관, 문화예술 구심점으로"…문체부, '전년比 6배 ↑' 동아리 300개 지원

4월부터 강사비·재료비·전문가 컨설팅 등 종합 지원

[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 문화체육관광부가 4월부터 전국 공공도서관에서 운영 중인 문화예술·독서 동아리 300개를 선정해 활동을 지원한다고 밝혔다. 이는 지난해 50개에서 6배 늘어난 규모다.

[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 경기도 광명시 하안도서관 민화연구회 동아리. [자료= 문체부] 2026.03.24 fineview@newspim.com

이번 사업은 공공도서관을 거점으로 지역 주민이 직접 참여하고 즐기는 문화예술 활동의 장을 마련하기 위해 기획됐다. 2024년 기준 전국 공공도서관의 평균 동아리 수는 4.21개에 그쳤으며, 지역별 편차도 큰 것으로 나타났다. 현장에서는 그간 동아리 활성화를 위한 지원 확대를 지속적으로 요구해 왔다.

문체부는 지원 규모 확대와 함께 지원 범위도 문화·예술 분야에서 독서 분야까지 넓혔다. 선정된 동아리에는 강사비, 재료비 등 활동 경비는 물론, 우수 운영 사례 공유, 전문가 특강 등 역량 강화를 위한 사전교육과 워크숍 참가 기회가 주어진다. 아울러 4월 1일부터 매주 수요일로 확대 시행되는 '문화가 있는 날'에 특별 프로그램을 운영하는 동아리에는 추가 지원도 제공된다.

[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 대전광역시 중구 산성어린이도서관 오늘도 그림해 동아리. [자료= 문체부] 2026.03.24 fineview@newspim.com

올해부터는 동아리 자생력 강화를 위한 '지역문화커넥터' 제도도 새롭게 도입된다. 지역문화커넥터는 해당 공공도서관이 위치한 지역에 거주하며 문화 기획이나 공동체 기반 문화사업 운영 경험이 있는 전문가로, 동아리 대표와 참여자의 성장을 밀착 지원하는 역할을 맡는다. 이와 함께 지역 주민과 함께하는 공연·전시 등 문화예술 프로그램 개발을 위한 전문가 컨설팅도 체계적으로 제공된다.

11월에는 권역별 워크숍과 전국 동아리 대회를 개최해 주요 활동 결과를 발표하고 우수 사례를 공유할 예정이다. 성과가 뛰어난 동아리는 최대 3년간 계속 지원받을 수 있다. 참여를 원하는 시민은 선정된 공공도서관에 직접 문의하면 된다.

김용섭 문체부 지역문화정책관은 "도서관이 단순히 책을 읽는 공간을 넘어 지역 문화예술의 구심점이 될 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다"라며, "이번 사업을 통해 더욱 많은 국민이 일상에서 문화예술을 즐기고, 문화 공동체를 스스로 형성해 나가기를 기대한다"라고 밝혔다.

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