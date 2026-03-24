푸드나무, 감사의견 '적정'…관리종목·투자주의환기종목 탈피

자본총계 350억원 증가·순부채비율 113%로 개선

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 외식 프랜차이즈 전문기업 푸드나무는 지난해 재무제표에 대해 외부감사인으로부터 '적정' 의견을 받고 관리종목과 투자주의환기종목에서 탈피한다고 24일 밝혔다.

회사에 따르면 이날 별도 및 연결 재무제표에 대해 모두 적정 의견을 수령했다. 회사의 내부회계관리제도에 대한 의견도 적정이다. 이번 감사보고서 제출로 회사의 재무 신뢰성과 경영 투명성이 한 단계 회복됐다는 평가다. 특히 관리종목 및 투자주의환기종목 이슈도 해소하면서 대외 신뢰도 제고의 계기가 될 전망이다.

연결 기준 자본총계는 전기 말 약 22억원에서 당기 말 약 350억원으로 늘었다. 부채총계는 약 1059억원에서 515억원으로 줄었다. 순부채비율도 3621%에서 113%로 낮아지며 큰 폭의 재무 지표 개선을 확인했다.

푸드나무 로고. [사진=푸드나무]

회사 측은 재무구조 개선과 경영 정상화를 위한 작업을 이어오고 있다. 인력 구조조정, 비주력 사업 자회사 매각, 물류 효율화 등 경영개선 활동과 함께 자본 확충 및 자금조달 계획을 수립 중이다.

푸드나무 관계자는 "감사보고서 제출을 계기로 재무적 기반이 안정화된 만큼 향후 수익성 중심의 사업 운영과 핵심 경쟁력 강화에 집중할 것"이라며 "지속적인 체질 개선을 통해 기업가치를 높여 나가겠다"고 전했다.

nylee54@newspim.com