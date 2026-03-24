피프티피프티, 英 록밴드 핑크 플로이드 헌정 프로젝트 음원 발매

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 피프티피프티(FIFTY FIFTY)가 전설적인 영국 록 밴드 핑크 플로이드(Pink Floyd)의 명곡을 리메이크한다.
24일 각종 온라인 음원사이트를 통해 피프티피프티가 새롭게 재해석한 핑크 플로이드의 '위시 유 워 히어(Wish You Were Here)' 프로젝트 음원이 발매된다.
소니뮤직이 기획하여 진행된 이번 프로젝트 음원은 핑크 플로이드의 데뷔 60주년이자, 시대를 관통하는 명곡 '위시 유 워 히어' 발매 50주년을 맞아 진행된 것으로 남다른 의미를 더한다.
특히 피프티피프티가 부른 이번 곡은 파격적인 변주나 화려한 기교를 배제한 채 원곡이 가진 깊은 울림을 진정성 있게 전달하고자 한다.
멤버들의 서정적인 보컬은 과거의 명곡을 현재 시점에서 다시 조명하며 전 세계 리스너들에게 또 다른 감동을 전달할 것으로 기대를 모으고 있다.
이뿐만 아니라 도입부의 절제된 미니멀리즘에서 시작해 후반부로 갈수록 거대하게 휘몰아치는 편곡은 깊은 몰입감을 선사하는 것은 물론, 묵직한 베이스 라인과 날카로운 기타 사운드 역시 곡에 단단한 뼈대를 부여하며 피프티피프티만의 음악적 스펙트럼이 어디까지 확장될 수 있는지를 다시 한번 증명할 계획이다.
피프티피프티의 '위시 유 워 히어'는 이날 정오부터 각종 온라인 음원사이트를 통해 들을 수 있다.
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