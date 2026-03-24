高油价叠加韩元贬值 韩国生活物价全面承压

纽斯频通讯社世宗3月24日电 近期中东地缘政治紧张加剧导致国际油价短期内飙升，外界担忧油价上涨可能迅速波及生活物价。表面上看，消费者物价涨幅维持在2%左右，但随着油价和韩元对美元汇率同时飙升，所谓的"双重物价冲击"正成为现实。

图为首尔市民在超市购物。【图片=纽斯频通讯社】

据政府和业界23日消息，近期油价上涨速度异常。本月上旬，布伦特原油单日暴涨逾20%，突破每桶110美元；美国西得克萨斯中间基原油（WTI）也以类似涨幅突破110美元大关。

迪拜原油自2月底至3月初的短短20余天内，从70美元区间升至100美元以上。这是自金融危机以来罕见的暴涨走势，已超越单纯的能源价格波动，达到能刺激整体经济的程度。

问题在于，国际油价上涨通常经过2-3周的时间差反映在韩国油品价格上。分析认为，此次上涨速度极快，向体感物价的传导步伐也可能加快。尤其是柴油价格上涨显著，直接刺激货运和运输成本，进而通过流通、快递、配送环节传导至餐饮、加工食品价格，形成连接线，使负担扩散至生活物价整体。

成本压力正扩散至产业全领域。据产业研究院预测，国际油价上涨10%将导致韩国制造业生产成本平均上升0.71%。石油产品、化学、橡胶塑料等原材料依赖度高的行业上升幅度更大。物流费上涨直接导致食品饮料、生活必需品价格调整，进而推高外出就餐和加工食品价格，直接刺激平民体感物价。

叠加韩元对美元汇率上涨，进口物价压力同步增大。近期韩元对美元汇率因中东战争后避险偏好与美元走强叠加，突破1500韩元，创17年来新高，呈现急剧贬值趋势。若韩元对美元长期维持在1400-1500韩元以上水平，进口单价将结构性上升，不仅能源，工业原材料和食品原料整体进口单价上涨，推高工业品及服务价格。

韩国银行（央行）警告，若汇率长期走弱，通过进口物价推高国内物价的"汇率型通胀"担忧可能加剧，近期韩元对美元汇率水平存在相对于基本面过度疲软的可能。油价与汇率同时波动的"双重冲击"正在推高整体物价。

这一趋势已反映在政府官方经济判断中。财政经济部20日发布的《近期经济动向（绿皮书）3月刊》在提及改善内需和刺激出口的同时，判断中东局势引发的国际油价上涨可能同时推高物价负担和经济下行风险。央行亦将油价列为关键变量。在近期物价检查过程中，央行评估因中东风险导致国际油价上涨，成本侧物价上行压力加大。尽管当前物价走势维持在2%左右，但鉴于近期油价和汇率飙升尚未充分反映在指标中，未来上行压力可能扩大。

全球投行也发出类似警告。ING近期报告估算，若油价维持一个月上涨10%的水平，韩国消费者物价涨幅可能额外上升约0.2-0.4个百分点。花旗银行分析称，若布伦特油价维持年均82美元以上的高油价局面，今年韩国实际GDP增长率可能下降0.45个百分点，消费者物价上升0.6个百分点。

韩国政府正动员所有应对手段。除考虑延长下调燃油税、调整下调幅度外，还在讨论加强对货运、公交、出租车等运输行业的油价补贴支持。同时并行动用储备油、燃油价格上限制等高强度措施，以吸收短期油价上涨。

但也有声音指出，上述政策效果有限。即使一定程度控制加油站售价，也难以阻止成本向企业物流费、制造成本、服务费传导。考虑到财政负担，高强度措施也难以长期维持。

主流观点认为，当前高油价、高汇率格局很可能超越能源价格上涨，演变为同时制约民生、内需复苏乃至货币政策的局面。政府虽表示将全力阻断物价扩散，但外部不确定性扩大，体感物价不安情绪短期内难以平息。

韩国副总理兼财政经济部长官具润哲22日强调："国际油价上涨可能加大整体物价压力，要迅速编制追加预算，还应更积极发掘不涉及预算的金融、税收、规制等多种政策方案。"（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社