전국 광역단체장 3월24일 일정

▲김진태 강원도지사
- 서면대교 건설사업 현장 점검 (09:30 강원창작개발센터)
- 강원특별자치도-삼성 청년 지원 업무협약식(14:00 신관 소회의실)
- 강원특별자치도의회 제344회 임시회 개회(15:00 의회 본회의장)
- 반부패·청렴 추진계획 공유회의 (16:00 별관 회의실)
▲김관영 전북지사
- 감사위원 위촉식 (09:00회의실)
- 제1차 지역통합방위회의 (14:00 대회의실)
▲이장우 대전시장
- 제1회 기업현장지원회의(11:00 한빛레이저 본사)
▲최민호 세종시장
- 간부회의(08:30 집현실)
- 춘계 석전대제(10:00 연기·전의향교)
- 세종특별자치시 건축사회 제12회 정기총회(16:00 정부세종컨벤션센터)
▲김태흠 충남지사
- 제11회 서해수호의 날 기념 추모 참배(10:00 국립대전현충원)
- 제365회 도의회 임시회 제1차 본회의(14:00 본회의장)
▲고광완 광주시장 직무대행
- 광주지방국세청 업무협약식(11:00 비즈니스룸)
- 제81회 식목일 나무심기 행사(15:00 빛고을노인건강타운)
▲황기연 전남지사 권한대행
- 제81회 식목일 기념행사(11:00 여수 묘도)
- 도-시군 부단체장 협력회의(15:00 정철실)
- 전남광주정책협의체 제1차 회의(18:00 나주)
▲김영환 충북지사
- 확대간부회의(09:00 신관회의실1)
▲유정복 인천시장
- 모범선행시민 표창 수여식 (10:00)
- 청렴대책추진단 정기회의 (14:00)
- 마음지구대 개소식 (15:30)
▲박형준 부산시장
- 전화 인터뷰(08:00 CBS-R 박성태의 뉴스쇼)
- 제334회 임시회 제3차 본회의-폐회(10:00 시의회 본회의장)
- 2028 세계디자인수도 부산 국제컨퍼런스 개회식(14:00 부산항국제전시컨벤션센터)
- '글로벌허브도시 부산을 말하다' 시정보고회(15:20 사직실내체육관)
▲박완수 경남지사
- 여성경제 활동가 현장 소통(11:00 창원여성새로일하기센터)
- 2026년 경상남도 통합방위회의(14:00 대회의실)
- 문화예술단체 간담회(16:00 도정회의실)
▲김두겸 울산시장
- 츄고쿠삼화페인트 본사·공장 이전 투자 업무협약(10:00 시장실)
▲김성중 경기도지사 권한대행(행정1부지사)
- 츄고쿠삼화페인트 본사·공장 이전 투자 업무협약(10:00 시장실)
▲황명석 경북도 행정부지사
- 화공 굿모닝 특강(373회);지역의사제 도입(07:20 다목적홀)
- 2026년 제1차 재정정책자문회의(15:00 정부서울청사)
▲오영훈 제주도지사
- 경로식당 무료급식 배식봉사(10:45 아라동)
- 통합돌봄 현장 방문(13:30 한경면)
- 제주지점 등록 전문포워딩사 간담회(15:00 한림읍)
[전국종합=뉴스핌]