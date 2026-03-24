[오늘날씨] 한낮 19도 포근...수도권 미세먼지 '매우 나쁨'

[서울=뉴스핌] 박우진 기자 = 화요일인 24일 전국이 대체로 맑고 포근한 가운데 수도권에서 미세먼지 '매우 나쁨'이 예상된다.
기상청과 케이웨더에 따르면 이날 한반도는 동해상에 위치한 고기압 영향을 받겠고 제주도는 가장자리에 들겠다.
중부, 전라북도, 경상북도는 점차 구름이 많아지겠다. 전라남도, 경상남도, 제주도는 점차 흐려지겠다.
아침 최저기온은 1~11도다. 지역별로는 ▲서울 4도 ▲인천 4도 ▲춘천 0도 ▲강릉 5도 ▲대전 4도 ▲대구 4도 ▲부산 9도 ▲전주 2도 ▲광주 4도 ▲제주 11도다.
낮 최고기온은 11~19도로 예상된다. ▲서울 17도 ▲인천 11도 ▲춘천 18도 ▲강릉 16도 ▲대전 19도 ▲대구 18도 ▲부산 16도 ▲전주 19도 ▲광주 20도 ▲제주 18도다.
미세먼지 농도는 수도권, 충청권은 '매우 나쁨'이 예상된다. 경상도는 오전에 '매우 나쁨'에서 오후에 '나쁨'을 보일 전망이다. 강원도는 오전에 '나쁨'에서 오후 '보통'이 예측된다. 전라도는 '나쁨', 제주도는 '보통'이다.
바다 물결은 남해와 동해상에서 0.5~2.0m, 서해상에서 최대 0.5~1.5m로 일겠다.
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