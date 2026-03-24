[오늘날씨] 한낮 19도 포근...수도권 미세먼지 '매우 나쁨'

[서울=뉴스핌] 박우진 기자 = 화요일인 24일 전국이 대체로 맑고 포근한 가운데 수도권에서 미세먼지 '매우 나쁨'이 예상된다.

기상청과 케이웨더에 따르면 이날 한반도는 동해상에 위치한 고기압 영향을 받겠고 제주도는 가장자리에 들겠다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 서울 등 수도권과 충남지역에 초미세먼지 비상저감조치가 시행된 17일 오전 서울 종로구 서울시교육청에서 바라본 도심이 미세먼지로 뿌옇게 보이고 있다. 2026.03.17 mironj19@newspim.com

중부, 전라북도, 경상북도는 점차 구름이 많아지겠다. 전라남도, 경상남도, 제주도는 점차 흐려지겠다.

아침 최저기온은 1~11도다. 지역별로는 ▲서울 4도 ▲인천 4도 ▲춘천 0도 ▲강릉 5도 ▲대전 4도 ▲대구 4도 ▲부산 9도 ▲전주 2도 ▲광주 4도 ▲제주 11도다.

낮 최고기온은 11~19도로 예상된다. ▲서울 17도 ▲인천 11도 ▲춘천 18도 ▲강릉 16도 ▲대전 19도 ▲대구 18도 ▲부산 16도 ▲전주 19도 ▲광주 20도 ▲제주 18도다.

미세먼지 농도는 수도권, 충청권은 '매우 나쁨'이 예상된다. 경상도는 오전에 '매우 나쁨'에서 오후에 '나쁨'을 보일 전망이다. 강원도는 오전에 '나쁨'에서 오후 '보통'이 예측된다. 전라도는 '나쁨', 제주도는 '보통'이다.

바다 물결은 남해와 동해상에서 0.5~2.0m, 서해상에서 최대 0.5~1.5m로 일겠다.

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