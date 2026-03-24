[오늘의 정치일정] 3월 24일(화)

[서울=뉴스핌]
<청와대>
-대통령
10:00 11회 국무회의 (청와대 본관)
14:00 한국노동조합총연맹 초청 간담회 (청와대 본관)
<통일부>
-장관
10:00 국무회의
-차관
통상업무
<외교부>
-장관
10:00 국무회의
17:30 프랑스 외교장관 통화
-1차관
통상업무
-2차관
UN AI 허브 유치 지원 회의
<국방부>
-장관
14:00 국방위 전체회의
-차관
통상업무
<국가보훈부>
-장관
통상업무
-차관
통상업무
<더불어민주당>
-정청래 당대표
09:10 착!붙 공약 프로젝트 런칭 행사 / 국회 본관 당대표회의실
10:00 더불어민주당·중소기업중앙회 중동상황 대응을 위한 중소기업 간담회 / 중소기업중앙회 5층 리더스룸 (서울 영등포구 은행로 30, 5층)
14:00 더불어민주당 청년 관계 기구 청년 정책 간담회 및 정책 제안 / 국회 본관 당대표회의실 ※ 본행사 13:50부터 시작
14:15 국방위원회 제2차 전체회의 / 국방위 전체회의실(본관 419호) ※ 전체회의 14:00부터 시작
17:00 매일경제 창간 60주년 기념 제36차 국민보고대회 / 서울 신라호텔 2층 다이너스티홀(중구 동호로 249)
-한병도 원내대표
09:10 부산 현안 관련 간담회 / 국회 본관 원내대표회의실
09:30 원내대책회의 / 국회 본관 원내대표회의실
14:00 전북 현안 관련 기자 간담회 / 전북특별자치도의회 기자실
<국민의힘>
-장동혁 당대표
17:00 매일경제 창간 60주년 기념식 및 제36차 국민보고대회(서울신라호텔 다이너스티홀 / 서울 중구 동호로 249)
21:00 TV조선 뉴스9 출연(TV조선 / 서울 중구 세종대로21길 33)
-송언석 원내대표
09:00 원내대책회의(국회 본관 245호)
-정점식 정책위의장
09:00 원내대책회의(국회 본관 245호)
-정희용 사무총장
09:00 원내대책회의(국회 본관 245호)
<개혁신당>
-이준석 당대표
07:30 YTN-R 장성철의 뉴스명당 출연
14:00 과학기술정보방송통신위원회 전체회의 / 국회 본관 627호
16:40 매일경제 창간 60주년 기념식 및 제36차 국민보고대회 / 서울 신라호텔(서울특별시 중구 동호로 249)
-천하람 원내대표
08:30 채널A 정치시그널 출연
14:00 여의도너머-Y 다깐다 출연
18:10 KBC 여의도초대석 출연
18:20 여수MBC 라디오전망대 전화인터뷰
18:30 YTN-R 김준우의 정면승부 출연
-이주영 정책위의장
09:00 모잠비크·탄자니아 진출기업 현안 간담회 / 제6간담회의실
16:00 한국원자력의학원 로봇수술 심포지엄 및 기념식 / 한국원자력의학원 국가RI신약센터 5층 강당
<조국혁신당>
-조국 당대표
08:15 뉴스토마토 <뉴스인사이다> 출연
-서왕진 원내대표
09:30 의원총회 / 정치개혁 광장(본청 앞 농성장)
14:00 기후에너지환경노동위원회 전체회의 / 국회 본관 622호
16:40 매일경제 창간60주년 기념 제36차 국민보고대회 / 서울 신라호텔 다이너스티홀 2층