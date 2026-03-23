윤병태 나주시장 예비후보 선대위에 전직 시장 2명 합류

윤 후보 "시작한 사람이 끝까지, 제대로 완성하겠다"

[나주=뉴스핌] 조은정 기자 = 윤병태 전남 나주시장 예비후보는 23일 '대통합 선거대책위원회'를 공식 출범시키며 본격적인 선거 체제에 돌입했다고 밝혔다.

출범식은 이날 오후 빛가람동 한전KDN사거리 인근 윤 예비후보 선거사무실에서 열렸으며, 선대위원장·본부장·고문단과 지역 인사, 지지자 등 300여 명이 참석했다.

대통합 선대위는 농축산업, 에너지, 교육, 문화예술, 체육, 복지 등 각 분야 직능 대표와 시민단체, 전·현직 정치인 등 67명으로 구성됐다. 윤 후보 측은 위원단을 계속 확대해 나갈 계획이다.

윤병태 나주시장 예비후보 대통합 선대위 출범식. [사진=윤병태 나주시장 예비후보 선거사무실] 2026.03.23 ej7648@newspim.com

공동 선대위원장에는 임성훈 민선 5대 나주시장, 정순남 전 전남도 부지사, 이순옥 전 금성라이온스 회장이 이름을 올렸다. 고문단에는 김대동 민선 2대 나주시장을 비롯해 지역 원로 48명이 참여했다.



전·현직 시장 2명이 선대위의 중심축을 맡으면서 이번 조직이 단순한 선거 지원을 넘어 지역 정치 갈등을 해소하고 세대 통합의 상징이 될 것이란 평가다.

선대본부장으로는 박찬기 전 마한농협장, 조병문 전 시의원, 이기준 영산포발전협의회장, 남용식 민주당 지역위원회 고문, 문정용 자치연대 회장 등 16명이 합류했다.

임성훈 공동 선대위원장은 "나주의 현안 해결에는 검증된 행정 능력을 갖춘 시장이 필요하다"며 "윤병태 후보가 나주의 대도약 시대를 이끌 적임자라고 확신한다"고 말했다.

윤 후보는 인사말에서 "정치적·지역적 갈등을 뛰어넘어 시민이 하나되는 통합의 나주를 만들겠다"며 "시민과 함께 시작한 인공태양 연구시설, 국가에너지산단, 국립에너지과학관, 영산강 국가정원화 사업 등을 반드시 완성하겠다"고 강조했다.

그는 "광주·전남 통합의 시대적 흐름 속에서 농협중앙회 등 대형 공공기관 2차 이전을 통해 나주 혁신도시를 핵심 거점으로 만들겠다"며 "시민이 검증한 진짜 일꾼으로 나주 대도약을 완성하겠다"고 밝혔다.

윤 예비후보 측은 향후 '대통합'을 기치로 시민 참여형 선거운동을 벌이며 나주 발전 비전과 정책을 제시할 계획이다.

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