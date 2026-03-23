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"이란 전쟁, 걸프 지역 의존도 높은 인도 경제에 새로운 위기 초래"

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인도 성장의 힘 '걸프 유대', 전쟁 앞에선 '부메랑'으로
에너지·물류·송금 '3중고'… 인도 경제 전방위 타격
골드만삭스, 인도 경제 성장률 전망치 하향 조정

[방콕=뉴스핌] 홍우리 특파원 = 미국과 이스라엘의 공습으로 발발한 이란 전쟁이 중동 지역 전반의 위기를 고조시키고 있는 가운데, 걸프 지역과 경제적 연결고리가 강한 인도에 새로운 위협이 되고 있다는 관측이 나왔다.

22일(현지 시간) 뉴욕 타임스(NYT)는 인도의 성장세에 있어 과소평가된 요소 중 하나인 페르시아만 아랍국가들과 관계 심화였지만 이제 그러한 이점이 오히려 부담이 되고 있다며, 이란 전쟁이 인도 경제에 최악의 상황을 초래하고 있다고 지적했다.

[이미지=로이터]

◆ "인도 경제 주체, 고유가 장기화 시 충격 견디기 어려워 "

가장 큰 위험은 에너지 안보 위기다. 이란이 전 세계 에너지 공급의 핵심 통로인 호르무즈 해협을 봉쇄하고, 미국과 이스라엘에 대한 보복 공격으로 사우디아라비아와 카타르 등 중동 인근 국가를 공격하면서 글로벌 에너지 대란이 심화하고 있는 상황이다.

국내 원유 수요의 80% 이상을 수입에 의존하는 인도는 세계 3위의 원유 수입국이다. 원유의 약 40%, 가스의 80%를 중동에 의존하고 있다.

전 세계 에너지의 핵심 공급축인 중동 지역에서의 전쟁으로 에너지 가격이 급등하고 호르무즈 해협 등 주요 항로의 긴장 고조로 물류 비용이 상승하면 인플레이션 상승, 루피화 가치 하락 등으로 이어져 인도 경제 전반에 타격을 줄 수 있다.

호주뉴질랜드은행(ANZ)은 최근 발표한 보고서에서 인도 경제가 높은 성장률과 낮은 인플레이션으로 탄탄한 출발을 보이고 있지만 지속적인 에너지 충격에 대처할 수 있는 능력이 시험대에 오를 것이라며 "인도의 경제 주체들, 즉 정유사와 정부 및 인도 가계가 장기간의 유가 충격을 견딜 수 있는 재정적 완충 장치를 갖추고 있지 않다"고 지적했다.

◆ 걸프국, 인도의 중요한 수출 시장..."일평균 3000억 원 손실"

물류 및 수출 충격도 우려스럽다. 인도의 대(對)걸프국 수출품의 대부분, 인도 전체 수출액의 약 14%가 호르무즈 해협을 통과해야 한다.

일부 글로벌 해운사들은 해협 상황 등을 감안해 인도에서 출발해 미국과 유럽, 남미로 향하는 화물 운송비를 내달 1일부터 두 배로 인상하기로 했고, 이로 인해 지난해 미국의 고율 관세 부과로 이미 타격을 입은 인도의 소규모 수출 업체들의 어려움이 가중될 것으로 보인다고 소식통들은 전했다.

인도 매체 비즈니스 스탠다드(BS)에 따르면, 인도의 한 수출 업체는 현재의 위기로 인해 업계가 하루 평균 1억 9000만~2억 달러(약 2877억~3029억 원)의 직접적인 손실을 보고 있다고 추산했다.

업체는 지난달 28일 미국과 이스라엘의 대이란 공습으로 군사 충돌이 본격화한 이후 현재까지 중동 및 북아프리카 지역과의 무역에서 이미 30억 달러가량의 손실이 발생했다고도 지적했다.

걸프 지역은 인도 상품의 중요한 수출 시장으로, 인도 수출 기업들은 두바이 등 이 지역 허브를 통해 세계 각국으로 상품을 유통하고 있다. 인도 정부는 이번 전쟁 발발 4일 전, 걸프만 아랍 국과들과 자유무역협정을 체결하면서 이들을 '최대 무역 파트너 블록'이라고 평가했다고 NYT는 짚었다.

세 곳의 걸프 국가에서 대사를 역임한 탈미즈 아흐마드는 "아랍에미리트(UAE)로 수출되는 연간 500억 달러(약 76조 원) 규모의 인도 상품 중 절반이 파키스탄, 아프가니스탄, 아프리카로 다시 보내진다"고 말했다.

◆ 송금 수입 감소, 루피화 절하 압력 가중

인도는 세계 최대의 해외 노동자 송금 수입국이다. 지난해 인도의 송금 수입액은 약 1300억 달러로, 이는 인도가 석유 수입에 지출하는 비용에 맞먹는 것이다.

특히 해외 노동자 송금 수입액의 약 40%가 중동 지역에서 유입되고 있다. 약 1000만 명의 인도인 노동자가 걸프 6개국(사우디아라비아, UAE, 쿠웨이트, 카타르, 바레인, 오만)에 거주하며 연간 막대한 금액을 본국으로 송금하고 있는 가운데, 이들이 보내는 돈은 인도 지방 도시와 농촌 가계의 실질적인 수입원이 되어 인도의 내수 소비를 떠받치는 역할을 한다. 

전쟁으로 인해 이들의 수입이 줄어들어 송금이 끊기면 내수에 타격을 주고, 인도 외환보유고가 급감하며 루피화 절하를 압박할 수 있다. 또한, 해당 지역 경제가 마비되거나 안전이 위협받으면 인도 정부가 1000만 명에 달하는 인력을 본국으로 철수시켜야 하고, 그에 따라 거대한 물류·비용적 부담(에어리프트 등)이 발생할 수 있다. 

 

이러한 상황에서 지난주 골드만삭스는 인도 경제가 향후 1년간 에너지 가격 상승, UAE 및 인접국으로의 수출 감소, 그리고 잠재적인 해외 송금액 감소로 인해 성장 둔화, 인플레이션 상승, 통화 약세에 직면할 것이라고 경고했다.

골드만삭스는 인도의 올해 경제 성장률 전망치를 종전의 7%에서 6.5%로 하향 조정했으며, 물가상승률 4.2%를 기록할 것으로 전망했다.

hongwoori84@newspim.com

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李지지율 TK서 4.8%p나 올라 [서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령의 지지율이 3주 연속 상승하며 62.2%를 기록했다는 여론조사 결과가 23일 나왔다. 리얼미터가 이날 공개한 3월3주차 주간집계 결과를 보면 이 대통령의 국정 수행 긍정평가는 지난주보다 1.9%포인트(p) 오른 62.2%로 조사됐다. 중동 상황 여파로 인한 국가적 위기 상황에서 이 대통령의 발 빠른 대응이 지지율을 견인한 것으로 해석된다. 3월 3주차 대통령 국정 수행 평가 [그래프=리얼미터] 부정 평가는 32.5%로 2.5%p 하락했다. '잘 모르겠다'는 응답은 5.3%였다. 리얼미터는 "중동 사태에 대한 전쟁 추경(추가경정예산) 편성, 석유 최고가격제, 차량 5부제 검토 등 선제적 민생 대응이 위기 관리 능력으로 긍정 평가를 받은 결과로 보인다"고 분석했다. 권역별로 보면 대구·경북이 46.6%로 4.8%p 상승하며 가장 큰 폭으로 올랐다. 이어 광주·전라가 88.6%로 4.5%p 상승했고, 대전·세종·충청 68.8%로 4.3%p 올랐다. 반면 서울은 55.1%로 4.7%p 내렸다.  3월 3주차 정당 지지도 [그래프=리얼미터] 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당이 53.0%로 2주째 50%대를 유지했다. 상승세는 3주째 이어지고 있다. 반면 국민의힘은 3주 연속 하락하며 28.1%로 집계됐다. 국민의힘 지지율이 20%대로 내려앉은 것은 지난해 7월 5주차(27.2%) 이후 7개월 만이다. 이어 개혁신당이 1.2%p 오른 4.0%, 조국혁신당은 0.4%p 오른 3.0%, 진보당은 0.6%p 내린 0.8%였다. 무당층은 0.1%p 증가한 9.1%다. 리얼미터는 이 대통령의 지지율 상승 영향으로 민주당이 동반 상승했다고 진단했다. 이와 함께 국민의힘의 공천 갈등으로 인한 반사이익 효과도 있다고 짚었다.  여론조사는 에너지경제신문 의뢰로 진행됐으며, 대통령 국정 수행 평가는 16~20일 동안 전국 18세 이상 유권자 2513명을 대상으로 실시했다. 응답률은 5.9%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2%p다. 정당 지지도 조사는 19~20일 동안 유권자 1005명을 대상으로 했다. 응답률 5.3%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다. 두 조사 모두 무선(100%) 자동응답 방식으로 진행됐다.  자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. the13ook@newspim.com 2026-03-23 08:45
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국힘, 이진숙·주호영 '컷오프' 단행 [서울=뉴스핌] 김승현 기자 = 국민의힘 공천관리위원회가 6·3 지방선거 대구광역시장 후보 경선 참여 대상자로 유영하, 윤재옥, 이재만, 추경호, 최은석, 홍석준 등 6명을 최종 선정했다. 이진숙 후보와 주호영 후보는 경선배제(컷오프)됐다. 공관위는 "대구는 지금 전환점에 서 있다"며 "산업은 정체되고, 청년은 떠나고, 도시의 경쟁력은 과거의 방식으로는 더 이상 유지되기 어려운 상황"이라고 진단했다. [서울=뉴스핌] 김학선 기자 = 이진숙 전 방통위원장. 2025.11.05 yooksa@newspim.com 이어 "이 위기를 극복하기 위해 필요한 것은 정치 경력의 경쟁이 아니라, 도시를 바꿀 수 있는 능력의 경쟁"이라며 "정치의 언어가 아니라, 경제정책과 산업의 언어, 통합력으로 대구를 다시 설계할 수 있는 리더십"이 필요하다고 강조했다. 공관위는 "대구는 보수의 심장"이라며 "이 심장이 멈추면 보수 전체가 멈추는 만큼, 이번 공천은 대한민국 정치 전체를 살리는 선택이어야 했다"고 설명했다. 공관위는 행정, 경제, 정책, 통합, 산업현장 경험을 갖춘 6명의 후보를 중심으로 실질적이고 미래지향적인 경쟁 구조를 만들겠다고 밝혔다. 이진숙 후보와 주호영 후보에 대해서는 "이미 각자의 영역에서 대한민국 정치의 중심을 지켜온 분들"이라며 "이 두 분의 역할이 대구시장이라는 단일 직위에 머물기보다, 국회와 국가정치 전반에서 더 크게 쓰이는 것이 대한민국 전체를 위해 더 필요하다고 판단했다"고 설명했다. 공관위는 이 같은 판단에 공천 관련 여러 기준과 절차 및 정성평가도 반영했다고 덧붙였다. 공관위는 "이 결정은 결코 특정인의 배제가 아니다"라며 "오히려 배제되신 분들께 더 큰 역할을 요청드리는 책임 있는 선택"이라고 밝혔다. 김한구 후보에 대해서는 "충분한 헌신과 역량을 보여주신 분"이라면서도 "지금 대구에 필요한 것은 정치적 무게의 경쟁이 아니라, 산업을 바꿀 실행력의 경쟁"이라고 설명했다. 주호영 국민의힘 의원. [사진=뉴스핌 DB] 공관위는 경선 후보로 최종 선정된 6명에 대해 "정책과 국가운영 경험, 경제와 재정 전문성, 법과 원칙의 리더십, 그리고 기업과 현장에서 일자리를 만들어 본 실행 경험까지 대구의 산업 전환에 필요한 요소를 모두 갖춘 조합"이라고 평가했다. 공관위는 "대구가 바뀌지 않으면 보수도 바뀔 수 없다"며 "보수가 바뀌지 않으면 대한민국의 미래도 바뀔 수 없다"고 강조했다. 이어 "만약 변화를 두려워해 여기서 멈춘다면 우리는 더 이상 앞으로 나아갈 수 없다"며 "지금 필요한 것은 안정이 아니라 전환이고, 유지가 아니라 도약"이라고 밝혔다. 공관위는 "이제 누가 더 실력이 있는지, 누가 더 대구의 미래를 책임질 수 있는지에 대한 경쟁만 남았다"며 "대구 시민께서 대구의 자존과 품격, 그리고 대한민국 보수의 중심이라는 긍지를 다시 세워주시길 바란다"고 당부했다. 공관위는 대구시민이 대구와 보수의 미래를 책임질 시장 후보를 선출할 수 있도록 경선 과정을 공정하게 관리해 나갈 것이라고 밝혔다. 대구시장 경선은 총 6명의 후보자 중 토론회와 예비경선을 거쳐 2명의 경선 후보를 선정하며, 이후 경선에서 최종 후보를 선출할 예정이다. 세부사항은 확정되는 즉시 공고할 계획이다. kimsh@newspim.com 2026-03-22 19:47

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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