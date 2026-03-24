무협, '韓-인도 교류위원회' 출범…경제협력 채널 강화

민간 협력 창구 정례화

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 한국무역협회는 지난 23일 서울 강남구 삼성동 코엑스에서 '한-인도 교류위원회' 발족식을 개최했다고 24일 밝혔다.

'한-인도 교류위원회'는 고조되는 지정학적 불안 속에서 글로벌 공급망의 신흥 거점으로 부상한 인도의 전략적 가치에 주목하고, 우리 기업의 현지 진출 지원과 양국 기업 간 협력 네트워크 구축을 위해 출범한 민간 경협 채널이다.

23일 서울 강남구 삼성동 코엑스에서 개최된 '한-인도 교류위원회 발족식'에서 참석자들이 기념 촬영을 하고 있다. (첫번째줄 왼쪽에서 세번째부터) 고랑랄 다스 주한 인도 대사, 윤진식 한국무역협회 회장. [사진=한국무역협회]

발족식에는 윤진식 한국무역협회 회장, 고랑랄 다스(Gourangalal Das) 주한 인도 대사를 비롯해 메타바이오메드, 신한은행, LG전자, 와이지원, 주성엔지니어링, 하나은행, 현대차, 효성중공업 등 위원사 관계자 약 30명이 참석했다.

윤진식 회장은 개회사에서 "인도는 세계 4위 경제 대국이며 향후 3년 내 세계 3위권 진입이 가시화되는 글로벌 제조 허브"라며 "오늘 발족하는 한-인도 교류위원회가 민간 차원의 실질적인 소통 채널이 되어 양국 경제협력을 한 단계 격상시키는 핵심적인 역할을 하기를 기대한다"고 밝혔다.

고랑랄 다스 주한 인도 대사도 축사에서 "한국은 인도의 중요한 전략적 파트너이며, 특히 반도체, 조선, 방산 등 제조업과 첨단 기술 분야에서 협력 여지가 매우 크다"며 양국 간 파트너십 강화를 강조했다.

23일 서울 강남구 삼성동 코엑스에서 개최된 '한-인도 교류위원회 발족식'에서 윤진식 한국무역협회(KITA) 회장이 전문가 발표를 경청하고 있다. [사진=한국무역협회]

이어진 전문가 발표 세션에서 대외경제정책연구원(KIEP) 김경훈 인도·남아시아 팀장이 양국 경제통상 협력 동향에 대해 발표했다. 김 팀장은 한국의 대(對)인도 수출 증가 추이 및 자동차·스마트폰·가전 등의 핵심 생산기지 역할 등을 언급하며 "베트남과 비교해 아직 한국의 대인도 수출 및 투자가 각각 30%, 20% 규모라는 점은 역설적으로 향후 양국 간 경제협력을 확대할 수 있는 잠재력이 매우 크다"고 밝혔다.

'한-인도 교류위원회'는 올해 하반기 인도산업협회(CII)와 공동으로 '제9회 한-인도 비즈니스 포럼'을 개최해 양국 간 비즈니스 파트너십 강화 및 통상·투자 협력 방안 논의 등 민간 차원의 경협 사업을 주도할 계획이다.

또 재인도한국경제인연합회(코참인디아) 사무국을 맡고 있는 한국무역협회 뉴델리지부를 통해 인도의 법·제도 등 현지 진출 기업을 위한 정보를 공유하고, 통관·인증·인센티브 이행 지연 등 우리 기업의 애로를 정부에 전달하는 가교 역할을 강화해 나갈 예정이다.

kji01@newspim.com