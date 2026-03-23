[UFC] 번즈 vs 맬럿 웰터급 매치, 캐나다 위니펙 대회 메인 이벤트 장식

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=길버트 번즈와 마이크 맬럿의 웰터급 매치가 메인 이벤트로 열린다.
UFC 옥타곤이 캐나다 매니토바주 위니펙에 들어선다. 전 UFC 웰터급 도전자이자 현 랭킹 11위인 번즈와 캐나다의 유망주 맬럿이 맞붙는 대결이 메인 이벤트를 장식한다. 또 여성 플라이급 랭킹 7위 자스민 자스다비시우스(37·캐나다)와 10위 카리니 실바(32·브라질)가 격돌한다.
'UFC 파이트 나이트: 번즈 vs 맬럿'은 현지 시간 4월 18일 캐나다 라이프 센터에서 열린다. 메인 카드는 한국시간으로 4월 19일 오전 11시에, 언더카드는 오전 9시에 시작된다.
'UFC 파이트 나이트: 번즈 vs 맬럿' 티켓은 티켓마스터 캐나다에서 구매할 수 있다. 티켓 구매는 1인당 8매로 제한된다.
번즈(22승 9패)는 화끈한 승리를 노린다. 전 웰터급 타이틀 도전자였던 브라질 파이터는 호르헤 마스비달, 스티븐 톰슨, 타이론 우들리를 상대로 화끈한 승리를 거둔 바 있다. 번즈는 맬럿의 기세를 꺾음으로써 자신이 세계 최고 수준임을 팬들에게 다시 한번 상기시키려 한다.
맬럿(13승 1무 2패)은 인상적인 경기력을 선보이며 웰터급 랭킹 15위권에 진입하려고 한다. 위협적인 피니셔인 맬럿은 케빈 홀랜드, 찰스 래드키, 애덤 퓨깃을 상대로 짜릿한 승리를 거둔 바 있다. 맬럿은 번스를 압도적인 방식으로 제압함으로써 자신의 첫 UFC 메인 이벤트 기회를 최대한 살리고자 한다.
자스다비시우스(14승 4패)는 캐나다 홈에서 압도적인 경기력을 선보이며 관중들의 시선을 사로잡고자 한다. 끈질긴 투지를 지닌 자스다비시우스는 제시카 안드라지, 아리아니 다 실바, 프리실라 카초에이라를 상대로 기억에 남는 피니시를 기록한 바 있다. 자스다비시우스는 랭킹 수성과 플라이급 톱5 진입을 노리고 있다.
실바(19승 6패)는 적진에서 주인공이 되는 것을 목표로 하고 있다. 브라질리언 주짓수(BJJ) 블랙 벨트인 실바는 마리나 모로즈, 케틀린 소자, 폴리아나 보텔류를 상대로 주목할 만한 서브미션 승리를 거둔 바 있다. 실바는 자스다비시우스를 꺾고 상승세를 이어가길 바라고 있다.
한편 ROAD TO UFC 시즌3 플라이급 우승자 최동훈이 UFC 데뷔전을 치른다. 9승 무패의 최동훈은 11승 무패의 안드레 리마와 무패 파이터 대결을 벌인다.
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