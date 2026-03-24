전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.03.24 (화)
KYD 디데이
부동산 수익형부동산

속보

더보기

"주거용 전환 검토한다지만"...지식산업센터, 수요 감소로 공실 해소 '난망'

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

지산 전국 거래금액, 1년 사이 23.7% 증발
용도전환 시 전국 1만가구 공급 기대
법적·기술적 장벽 높아 대책 시급

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 공급 과잉과 수요 위축으로 극심한 공실 대란을 겪고 있는 지식산업센터의 주거용 전환 논의가 확대되고 있다. 도심 내 주택 공급 부족 문제를 해소하고 공실 리스크를 완화하기 위해 정부도 특별법 발의 가능성을 검토 중이지만, 현실화까지는 상당한 난관이 남아 있다.

특히 까다로운 건축 기준과 이해관계자 동의율 확보 등 넘어야 할 법적·제도적 과제가 많아, 실효성 있는 출구 전략 마련에는 시간이 걸릴 전망이다.

[AI 그래픽 생성=정영희 기자]

◆ 쪼그라든 수요에 매매 뚝 끊긴 지산…수도권 직격탄

24일 부동산 정보업체 '부동산플래닛'에 따르면 지난해 전국 지산 거래량은 3030건으로 전년 대비 22.1% 줄었다. 거래금액 또한 23.7% 감소(1조6803억원→1조2827억원)했다. 전용면적(3.3㎡)당 평균 가격은 1577만원으로 전년 대비 6.7% 떨어졌다.

수도권 시장의 타격이 가장 컸다. 지난해 수도권에선 전년 대비 24% 이상 줄어든 1조1659억원 규모의 거래만 이뤄졌다. 서울 거래량은 660건, 경기는 1786건을 각각 기록했다. 경기의 경우 2022년부터 유지해 온 2000건대 선이 처음으로 무너졌다. 

지산 시장 위축과 대규모 공실은 수요와 공급의 불균형에서 시작됐다. 2010년대 후반부터 산업단지 내 복합시설용지와 신규 택지의 지원시설용지 공급이 대폭 늘었다. 이와 반대로 지식산업센터의 핵심 수요층인 정보통신기술 관련 창업 기업 수는 2021년을 기점으로 감소세로 돌아섰다.

과거 호황기에 인허가를 받은 물량들이 한꺼번에 준공되며 시장이 이를 소화하지 못하고 있다. 고금리 장기화와 원자재 가격 급등까지 겹쳐 자금 조달에 난항을 겪는 사업장들이 늘어났다. 대한건설협회가 2022~2024년 공급된 65개 사업장을 대상으로 공실률을 조사한 결과 전국 기준 37%였다. 서울(43%)과 경기(32%)도 상당히 높았다. 이들 사업장의 총사업비는 22조5000억원으로 추정된다. 사업장 1곳당 평균 3468억원이라는 의미다. 

지산 공실이 수분양자를 넘어 건설사 금융부담 증가 요인으로 작용하면서 시장에선 안 팔리는 곳을 오피스텔 등 주거용으로 전환해야 한다는 목소리가 높아지고 있다. 지산은 일반 사무실보다 층고가 높고 기둥 간격이 넓어 주거용으로 개조하기 수월하다는 것이다. 가변적 평면 구조를 적용하기 쉬워 도심 내 1인가구와 청년층을 위한 주택 공급 부족 문제를 덜 수 있다는 장점도 있다. 

한국부동산개발산업연구원 조사에 따르면 서울 내 비주택을 주택으로 리모델링하는 경우 역세권 주택 4600가구를 공급할 수 있는 것으로 나타났다. 전국 수준으로는 1만가구가 넘는다. 지난해부터 올해까지 수도권에 입주했거나 입주를 앞둔 지산은 총 23곳, 250만8000㎡ 규모다. 이들 대다수가 낮은 분양률을 기록하며 금융 리스크로 전이될 우려를 안고 있다.

연구원 관계자는 "산업구조 변화 및 경기침체에 따라 도심 내 지산 미분양은 심화하고 있음에도 오피스텔 등 준주택 공급은 급감하는 추세"라며 "산업과 주거공간의 수급 미스매칭을 해소하고, 기반시설이 확보된 도심 내 주택을 공급하기 위해 지산의 용도전환을 검토해야 한다"고 말했다.

◆ 정부는 검토한다지만…지산 용도변경 현실성 있나

정부 또한 지난해 '9·7 주택 공급 대책'에서 도심 내 비아파트 공급 확대 방침을 발표한 이후 지산의 용도전환 가능성에 긍정적으로 접근하고 있다. 공실률이 높은 지산을 주거형으로 전환할 수 있도록 하는 특별법 발의를 검토 중이나, 문제는 시기와 내용이 아직 정해지지 않았다는 점이다. 국토부 관계자는 "발의 시기나 대상 건축물, 세부 기준 완화 등에 대해선 아직 결정한 것이 없다"고 말했다.

현장에서 용도전환을 단행하기에는 숱한 난관이 존재한다. 지식산업센터는 '산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률'의 규제를 받는다. 이를 주거용으로 바꾸려면 지자체와 협의해 지구단위계획부터 전면 수정해야 한다. 이미 분양된 건물은 '집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률'에 따라 수분양자 5분의 4 이상의 동의를 받아야 한다. 수많은 소유자의 이해관계가 얽혀 있어 합의 도출이 매우 어렵다.

오피스텔은 지식산업센터보다 주차장 설치 기준도 훨씬 엄격하다. 세대 간 소음 방지를 위한 경계벽 설치와 전용 출입구 확보 등 까다로운 건축 규제를 충족해야 한다. 배수관 및 조리 시설 설치 등 구조 변경에 막대한 추가 비용이 발생할 수 있다.

업계에선 단순히 규제 일부를 풀어주는 수준을 넘어선 근본적인 대안이 절실하다는 목소리가 높다. 당초 지산은 '도시형 공장' 개념으로 도입된 만큼 주거와 산업, 상업 등의 다양한 기능을 가질 수 있도록 정책적인 도움이 필요하다는 의견이다. 

유현아 국토연구원 부연구위원은 "지산 특유의 수직적 산업입지를 활용해 도시형 산업을 육성시킬 수 있는 역할이 수행될 수 있도록 다양한 제도를 개발해야 한다"며 "도시에 들어온 새로운 생산적 조직들과 기존 생산활동 간의 융합을
통한 네트워크 형성도 고려해야 할 것"이라고 말했다.

지산을 새로 개발하는 경우 접근법이 아예 달라져야 한다는 주장도 제기된다. 기존처럼 시공 비용 절감과 수익성 극대화에만 초점을 맞춘 획일적인 오피스텔형 설계로는 더 이상 수요를 확보할 수 없다는 뜻이다.

김정환 삼정KPMG 전무는 "건물 내부나 유휴 공간에 근린생활시설을 적극적으로 유치하고, 입주 기업 직원들과 지역 주민들이 함께 누릴 수 있는 특화된 커뮤니티 시설을 대폭 개발해야 한다"며 "건물 자체가 그 지역을 대표하는 랜드마크로 자리매김하도록 융복합 공간으로 탈바꿈해야만 텅 빈 건물로 전락하는 사태를 근본적으로 막을 수 있다"고 말했다.

chulsoofriend@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
코스피 5405 마감...환율 1517.3원 [서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 코스피가 23일 외국인과 기관의 대규모 매도에 6% 넘게 하락했다. 코스닥도 5%대 하락했고, 유가증권시장 시가총액 상위 10개 종목과 시가총액 상위 업종이 모두 약세를 보였다. 코스피 시장에서는 올해 6번째이자 3월 들어 4번째 매도 사이드카가 발동했다. 한국거래소에 따르면 이날 코스피는 전 거래일보다 375.45포인트(6.49%) 내린 5405.75에 거래를 마쳤다. 지수는 5580.15에 출발한 뒤 장중 5397.94까지 밀렸다. 거래량은 11억1303만주, 거래대금은 27조8183억원으로 집계됐다. 유가증권시장에서 개인은 7조4643억원을 순매수했지만 외국인과 기관계는 각각 3조9348억원, 4조133억원을 순매도했다. 기관 매도는 금융투자가 2조9944억원 순매도하며 대부분을 차지했다. 투신(사모)도 8809억원 순매도를 기록했고 연기금등도 1632억원 순매도했다. 반면 보험은 138억원, 은행은 63억원, 기타금융기관은 51억원 순매수했다. 기타법인도 4838억원 순매수했다. [서울=뉴스핌] 양윤모 기자= 23일 오후 코스피가 전장 종가보다 375.45 포인트(6.49%) 하락하며 5405.75로, 코스닥은 64.63 포인트(5.56%) 하락한 1096.89로 거래를 마감한 가운데, 서울 중구 하나은행 을지로본점 딜링룸에서 직원들이 업무를 보고 있다. 서울외환시장에서 달러/원 환율은 전장 대비 17.40원 상승한 1518.00원에 주간거래를 마감했다. 2026.03.23 yym58@newspim.com 시장 전반의 약세도 뚜렷했다. 유가증권시장에서 상승 종목은 53개에 그쳤고 보합은 10개, 하락은 864개였다. 시가총액 상위 종목은 모두 내렸다. 삼성전자는 6.57% 하락한 18만6300원, SK하이닉스는 7.35% 내린 93만3000원에 마감했다. 삼성전자우는 5.96%, 현대차는 6.19%, LG에너지솔루션은 5.19%, SK스퀘어는 8.39% 각각 하락했다. 삼성바이오로직스는 4.87%, 한화에어로스페이스는 3.18%, 두산에너빌리티는 8.12%, 기아는 4.04% 내렸다.업종별로도 전면 약세가 나타났다. 시가총액 비중이 36.95%로 가장 큰 반도체·반도체장비 업종은 6.69% 하락했다. 조선은 8.71%, 복합기업은 8.32%, 증권은 7.72%, 기계는 7.37% 각각 내렸다. 은행은 6.61%, 자동차는 5.41%, 제약은 5.29%, 우주항공·국방은 5.33%, 전기제품은 5.38% 하락했다. 반도체를 비롯해 금융, 산업재, 방산, 자동차 등 시가총액 상위 업종 전반으로 매도세가 확산했다. 코스닥도 약세를 피하지 못했다. 코스닥지수는 전 거래일보다 64.63포인트(5.56%) 내린 1096.89에 마감했다. 지수는 1129.86에 출발해 장중 1095.56까지 떨어졌다. 거래량은 10억4913만주, 거래대금은 10조9839억원이었다. 코스닥 시장에서는 개인이 4660억원을 순매수했고 외국인과 기관은 각각 2595억원, 2006억원을 순매도했다. 상승 종목은 183개, 보합은 46개, 하락은 1527개로 집계됐다. 시장에서는 중동 지정학적 긴장 고조와 국제유가 상승이 인플레이션 우려를 자극하면서 위험자산 선호가 약화한 것으로 봤다. 이경민·정해창 대신증권 연구원은 "최근 글로벌 증시의 불확실성이 확대된 가운데 중앙은행의 유동성 완화 기대 약화에 따라 현금 보유 수요가 확대된 것으로 해석된다"며 "유동성이 높은 자산인 금과 함께 국내 증시에서도 그동안 주도주 역할을 하던 반도체, 증권, 원전, 방산 등 현금화가 용이한 주도주와 대형주를 중심으로 수익을 실현하려는 외국인과 기관의 동시 대규모 순매도를 촉발했다"고 전했다. 한편 이날 서울 외환시장에서 달러/원 환율은 오후 3시30분 종가 기준 전 거래일보다 16.7원 오른 1517.3원에 거래를 마쳤다.   dconnect@newspim.com 2026-03-23 16:07
사진
李지지율 TK서 4.8%p나 올라 [서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령의 지지율이 3주 연속 상승하며 62.2%를 기록했다는 여론조사 결과가 23일 나왔다. 리얼미터가 이날 공개한 3월3주차 주간집계 결과를 보면 이 대통령의 국정 수행 긍정평가는 지난주보다 1.9%포인트(p) 오른 62.2%로 조사됐다. 중동 상황 여파로 인한 국가적 위기 상황에서 이 대통령의 발 빠른 대응이 지지율을 견인한 것으로 해석된다. 3월 3주차 대통령 국정 수행 평가 [그래프=리얼미터] 부정 평가는 32.5%로 2.5%p 하락했다. '잘 모르겠다'는 응답은 5.3%였다. 리얼미터는 "중동 사태에 대한 전쟁 추경(추가경정예산) 편성, 석유 최고가격제, 차량 5부제 검토 등 선제적 민생 대응이 위기 관리 능력으로 긍정 평가를 받은 결과로 보인다"고 분석했다. 권역별로 보면 대구·경북이 46.6%로 4.8%p 상승하며 가장 큰 폭으로 올랐다. 이어 광주·전라가 88.6%로 4.5%p 상승했고, 대전·세종·충청 68.8%로 4.3%p 올랐다. 반면 서울은 55.1%로 4.7%p 내렸다.  3월 3주차 정당 지지도 [그래프=리얼미터] 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당이 53.0%로 2주째 50%대를 유지했다. 상승세는 3주째 이어지고 있다. 반면 국민의힘은 3주 연속 하락하며 28.1%로 집계됐다. 국민의힘 지지율이 20%대로 내려앉은 것은 지난해 7월 5주차(27.2%) 이후 7개월 만이다. 이어 개혁신당이 1.2%p 오른 4.0%, 조국혁신당은 0.4%p 오른 3.0%, 진보당은 0.6%p 내린 0.8%였다. 무당층은 0.1%p 증가한 9.1%다. 리얼미터는 이 대통령의 지지율 상승 영향으로 민주당이 동반 상승했다고 진단했다. 이와 함께 국민의힘의 공천 갈등으로 인한 반사이익 효과도 있다고 짚었다.  여론조사는 에너지경제신문 의뢰로 진행됐으며, 대통령 국정 수행 평가는 16~20일 동안 전국 18세 이상 유권자 2513명을 대상으로 실시했다. 응답률은 5.9%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2%p다. 정당 지지도 조사는 19~20일 동안 유권자 1005명을 대상으로 했다. 응답률 5.3%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다. 두 조사 모두 무선(100%) 자동응답 방식으로 진행됐다.  자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. the13ook@newspim.com 2026-03-23 08:45

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동