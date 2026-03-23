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[ANDA 칼럼] 신도시보다 도심복합개발사업이 먼저다

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'보이지 않는 손'이 외면한 노후 도심·주거지 개발사업 적극 추진해야
주민·지자체와 상생 개발 필요…개발이익 환수가 우선시 되면 안돼

[서울=뉴스핌] 이동훈 선임기자 = 정부가 주택공급 확대에 속도를 내려하고 있다. 부동산 주무부처인 국토교통부 내 1급 간부가 수장을 맡은 주택공급추진단이 구성되고 타부처와의 원활한 협의를 위한 범정부 차원의 공급계획을 잇따라 내고 있다. 이를 실천하기 위해 국회 입법도 정부의 요구대로 추진되고 있다. 

이동훈 건설부동산 선임기자

이재명 정부의 주택공급 대책의 방향은 공공이 주도하며 그린벨트 해제 등을 토대로 개발되는 수도권 3기 신도시 등 공공택지 개발과 도심의 노후지역을 찾아 개발하는 '도심공공주택복합사업'이 양대축을 이룬다고 볼 수 있다. 

수도권 신도시는 1기 신도시를 비롯해 40년 이상 해왔던 전통적인 수법이니 특별할 게 없다 하겠다. 다만 수용 대상 인구가 적고 보상비도 낮은 탓에 개발이 쉬운 장점이 있어 정부와 지자체 즉 공공이 손쉽게 추진하는 사업이다. 하지만 그 필요성에 대해서는 이제 의문이 든다. 주택보급률이 100%를 넘어섰고 도심 주택공급이 쟁점인 시기에 서울과 같은 도심에서 멀리 떨어진 수도권 외곽의 신도시사업이 반드시 필요한가 하는 점이다. 더욱이 그린벨트를 해제해 공공 주택을 짓는 것은 필요성에 대한 의문이 더 커진다.

반면 도심공공주택복합사업은 부족한 도심 주택을 해결하는 동시에 도심 슬럼화를 막는 기법이란 점에서 훨씬 더 효과가 크고 필요성도 높은 사업이다. 

그동안 노후 도심지 및 주거지역 개발은 민간 재정비사업인 재건축·재개발사업이 맡아왔다. 이명박 서울시장 당시 추진했던 뉴타운은 그 부산물도 있었지만 서울의 노후 주거지역을 대대적으로 정비했다는 점에서 후한 평가를 받는다. 하지만 정부가 명시했듯이 민간사업은 그 나름대로 약점이 있다. 바로 '보이지 않는 손' 때문이다. 돈이 되지 않는 사업에 대해선 '보이지 않는 손'이 움직이지 않아서다.

오세훈 시장의 서울시가 시장경제를 존중하며 민간 재정비사업을 활성화하려고 하지만 기대 만큼 효과를 얻지 못하는 이유도 바로 이 '보이지 않는 손' 때문이다. 더욱이 우크라이나 전쟁 이후 치솟고 있는 공사비로 인해 높아진 분담금은 노후 도심과 주거지 개발을 부진에 빠뜨렸다. 그런 상황에서 도심 주택 부족 문제는 심화되고 슬럼화도 가속화되고 있는 상태다. 이같은 상황에서 공공의 개입은 자연스런 현상이다. '보이지 않는 손'이 진입을 꺼린다면 '보이는 손'인 공공이 들어가야한다. 

실제 이명박 서울시장 시절 중구 황학동 삼일시민아파트(현 롯데캐슬 베네치아) 재개발 사례에서 공공주도 도심개발사업의 효과를 볼 수 있다. 시유지와 사유지가 뒤섞여 있던 이 곳은 상권이 발달해있던 이유도 있어 지분 문제와 주민 반발로 재개발이 쉽지 않았다. 재개발이 추진되던 2000년대 초반까지 40년 노후 불량건축물이었지만 '보이지 않는 손'이 방관하며 흉물로 남아있었다. 하지만 서울시의 적극적인 개입과 양보는 삼일시민아파트를 도심을 대표하는 주상복합 단지로 탈바꿈시켰다. 그리고 삼일아파트 이후 60~70년대 지어진 서울의 시민·시범 아파트는 대부분 재개발을 이루지 못한 채 '환갑'을 눈 앞에 두고 있다. 

반면 신도시는 그 효과에 대해 이제 고개가 갸우뚱해진다. 신도시가 지어지면 서울 도심으로의 철도 및 도로 인프라 건설은 필수불가결한 부분이다. 인프라야 지어놓으면 언젠가는 써먹게 된다. 하지만 필요 이상의 재정 낭비 역시 뒤따르는 구조가 된다. 더욱이 인프라는 건설이 다가 아니다. 유지를 해야하는 비용과 수고도 필요하다. 그리고 인구 감소가 시작되는 현 상황에서 수도권 신도시는 40~50년 후 대량 슬럼화가 불가피하다는 문제가 있다.

이같은 상황에서 1989년 천만을 넘어섰던 서울의 인구가 900만명 초반대로 주저 앉았다. 노후 도심개발과 주택 부족문제는 여전히 삼각하다. 지금이라면 서울의 도시계획과 슬럼화 방지를 위해 적극적인 도심 개발은 반드시 수행해야할 일이다. 

2021년 도입된  도심복합사업은 이재명 정부 들어 발빠르게 추진되고 있다. 돈이 안되는 사업이란 이유로 장기 방치되고 있던 서울의 노후 주거지에서도 주민들의 기대 속에 도심복합사업이 적극 도입되고 있다. 특히 법정 용적률 1.4배 인센티브가 주어지는 고밀도 개발사업이란 특성에 따라 신도시에 못지 않은 주택공급 효과를 얻을 수 있다는 점도 도심복합사업의 장점으로 꼽힌다. 

우려되는 부분도 있다. 도심복합사업은 사업성이 낮은 곳에 다량의 인센티브를 주는 것과 함께 수용방식이란 적극적인 기법이 적용된다는 특성이 있다. 이처럼 수용이 일상화되면 수용가로 감정평가액을 지급하는 도심복합사업 기법에 따라 '수용 난민'이 발생할 수 있다. 즉 원하지도 않은 수용을 당하면서 헐값에 살고 있던 집을 비워줘야 하게 되는 것이다. 재개발·재건축도 '이주 난민' 발생을 이유로 비판하는 목소리가 높다. 정부와 지자체가 수용 난민 문제에 적극적으로 대처해야할 이유다. 

아울러 문재인 정부시절 도입된 공공 재개발·재건축처럼 과도한 개발이익 환수를 우선해 앞세우지 않기를 바란다. 노후 도심 및 주거지 개발사업이란 주거환경 개선과 슬럼화 방지가 1차 목표다. 민간이 가져야할 개발 이익을 공공의 이름으로 환수하는 것이 먼저가 아니라는 점을 공공 개발사업자는 명심해야할 것이다. 이와 함께 도심복합사업 확대를 위해 지자체, 개발 당사자인 민간과 함께 충분한 협상을 거친 후 추진하는 방안이 필요하다. 착공 중심의 주택공급계획이 나오더라도 준공이 늦어지는 이유는 바로 주민들과의 협상 부족이기 때문이다. 

개발효과와 함께 개발이익을 공공이 공유할 수 있는 도심공공주택복합사업은 이제 필요성이 확연히 떨어진 수도권 신도시보다 더 중점적으로 추진해야할 개발사업일 것이다. 사업의 결과와 효과를 우선시하는 사업이 되길 바란다.

donglee@newspim.com

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李지지율 TK서 4.8%p나 올라 [서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령의 지지율이 3주 연속 상승하며 62.2%를 기록했다는 여론조사 결과가 23일 나왔다. 리얼미터가 이날 공개한 3월3주차 주간집계 결과를 보면 이 대통령의 국정 수행 긍정평가는 지난주보다 1.9%포인트(p) 오른 62.2%로 조사됐다. 중동 상황 여파로 인한 국가적 위기 상황에서 이 대통령의 발 빠른 대응이 지지율을 견인한 것으로 해석된다. 3월 3주차 대통령 국정 수행 평가 [그래프=리얼미터] 부정 평가는 32.5%로 2.5%p 하락했다. '잘 모르겠다'는 응답은 5.3%였다. 리얼미터는 "중동 사태에 대한 전쟁 추경(추가경정예산) 편성, 석유 최고가격제, 차량 5부제 검토 등 선제적 민생 대응이 위기 관리 능력으로 긍정 평가를 받은 결과로 보인다"고 분석했다. 권역별로 보면 대구·경북이 46.6%로 4.8%p 상승하며 가장 큰 폭으로 올랐다. 이어 광주·전라가 88.6%로 4.5%p 상승했고, 대전·세종·충청 68.8%로 4.3%p 올랐다. 반면 서울은 55.1%로 4.7%p 내렸다.  3월 3주차 정당 지지도 [그래프=리얼미터] 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당이 53.0%로 2주째 50%대를 유지했다. 상승세는 3주째 이어지고 있다. 반면 국민의힘은 3주 연속 하락하며 28.1%로 집계됐다. 국민의힘 지지율이 20%대로 내려앉은 것은 지난해 7월 5주차(27.2%) 이후 7개월 만이다. 이어 개혁신당이 1.2%p 오른 4.0%, 조국혁신당은 0.4%p 오른 3.0%, 진보당은 0.6%p 내린 0.8%였다. 무당층은 0.1%p 증가한 9.1%다. 리얼미터는 이 대통령의 지지율 상승 영향으로 민주당이 동반 상승했다고 진단했다. 이와 함께 국민의힘의 공천 갈등으로 인한 반사이익 효과도 있다고 짚었다.  여론조사는 에너지경제신문 의뢰로 진행됐으며, 대통령 국정 수행 평가는 16~20일 동안 전국 18세 이상 유권자 2513명을 대상으로 실시했다. 응답률은 5.9%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2%p다. 정당 지지도 조사는 19~20일 동안 유권자 1005명을 대상으로 했다. 응답률 5.3%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다. 두 조사 모두 무선(100%) 자동응답 방식으로 진행됐다.  자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. the13ook@newspim.com 2026-03-23 08:45
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국힘, 이진숙·주호영 '컷오프' 단행 [서울=뉴스핌] 김승현 기자 = 국민의힘 공천관리위원회가 6·3 지방선거 대구광역시장 후보 경선 참여 대상자로 유영하, 윤재옥, 이재만, 추경호, 최은석, 홍석준 등 6명을 최종 선정했다. 이진숙 후보와 주호영 후보는 경선배제(컷오프)됐다. 공관위는 "대구는 지금 전환점에 서 있다"며 "산업은 정체되고, 청년은 떠나고, 도시의 경쟁력은 과거의 방식으로는 더 이상 유지되기 어려운 상황"이라고 진단했다. [서울=뉴스핌] 김학선 기자 = 이진숙 전 방통위원장. 2025.11.05 yooksa@newspim.com 이어 "이 위기를 극복하기 위해 필요한 것은 정치 경력의 경쟁이 아니라, 도시를 바꿀 수 있는 능력의 경쟁"이라며 "정치의 언어가 아니라, 경제정책과 산업의 언어, 통합력으로 대구를 다시 설계할 수 있는 리더십"이 필요하다고 강조했다. 공관위는 "대구는 보수의 심장"이라며 "이 심장이 멈추면 보수 전체가 멈추는 만큼, 이번 공천은 대한민국 정치 전체를 살리는 선택이어야 했다"고 설명했다. 공관위는 행정, 경제, 정책, 통합, 산업현장 경험을 갖춘 6명의 후보를 중심으로 실질적이고 미래지향적인 경쟁 구조를 만들겠다고 밝혔다. 이진숙 후보와 주호영 후보에 대해서는 "이미 각자의 영역에서 대한민국 정치의 중심을 지켜온 분들"이라며 "이 두 분의 역할이 대구시장이라는 단일 직위에 머물기보다, 국회와 국가정치 전반에서 더 크게 쓰이는 것이 대한민국 전체를 위해 더 필요하다고 판단했다"고 설명했다. 공관위는 이 같은 판단에 공천 관련 여러 기준과 절차 및 정성평가도 반영했다고 덧붙였다. 공관위는 "이 결정은 결코 특정인의 배제가 아니다"라며 "오히려 배제되신 분들께 더 큰 역할을 요청드리는 책임 있는 선택"이라고 밝혔다. 김한구 후보에 대해서는 "충분한 헌신과 역량을 보여주신 분"이라면서도 "지금 대구에 필요한 것은 정치적 무게의 경쟁이 아니라, 산업을 바꿀 실행력의 경쟁"이라고 설명했다. 주호영 국민의힘 의원. [사진=뉴스핌 DB] 공관위는 경선 후보로 최종 선정된 6명에 대해 "정책과 국가운영 경험, 경제와 재정 전문성, 법과 원칙의 리더십, 그리고 기업과 현장에서 일자리를 만들어 본 실행 경험까지 대구의 산업 전환에 필요한 요소를 모두 갖춘 조합"이라고 평가했다. 공관위는 "대구가 바뀌지 않으면 보수도 바뀔 수 없다"며 "보수가 바뀌지 않으면 대한민국의 미래도 바뀔 수 없다"고 강조했다. 이어 "만약 변화를 두려워해 여기서 멈춘다면 우리는 더 이상 앞으로 나아갈 수 없다"며 "지금 필요한 것은 안정이 아니라 전환이고, 유지가 아니라 도약"이라고 밝혔다. 공관위는 "이제 누가 더 실력이 있는지, 누가 더 대구의 미래를 책임질 수 있는지에 대한 경쟁만 남았다"며 "대구 시민께서 대구의 자존과 품격, 그리고 대한민국 보수의 중심이라는 긍지를 다시 세워주시길 바란다"고 당부했다. 공관위는 대구시민이 대구와 보수의 미래를 책임질 시장 후보를 선출할 수 있도록 경선 과정을 공정하게 관리해 나갈 것이라고 밝혔다. 대구시장 경선은 총 6명의 후보자 중 토론회와 예비경선을 거쳐 2명의 경선 후보를 선정하며, 이후 경선에서 최종 후보를 선출할 예정이다. 세부사항은 확정되는 즉시 공고할 계획이다. kimsh@newspim.com 2026-03-22 19:47

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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