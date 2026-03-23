이남호 전북교육감 예비후보 "전북형 생애출발 책임교육 실현"

학부모 체감 교육비를 실질적 제로 수준으로 완성하는 정책 추진

사립 포함 전북 전역 교육 품질 상향 평준화와 공공 책임 강화

교사 전문성 확보와 돌봄 환경 개선으로 아이 중심 교육 체계 구축





[전주=뉴스핌] 고종승 기자 = 이남호 전북교육감 예비후보가 영유아 단계부터 지역과 학력 격차를 줄이는 '전북형 생애 출발 책임교육' 공약을 발표하며 출발선에서의 교육 격차를 완전히 차단하겠다는 목표를 제시했다.

이 후보는 "출발선의 교육 격차가 초·중등 학습 차이와 지역 인재 유출로 이어지는 구조를 끊어야 한다"며 "영유아 단계부터 교육 공공성을 강화해 전북을 아이 키우기 가장 좋은 교육 도시로 만들겠다"고 23일 밝혔다.

이남호 전북교육감 예비후보가 학생에게 용기를 북돋아주는 하이파이브를 하고 있다.[사진=이남호 캠프]2026.03.23 gojongwin@newspim.com

현재 전북 영유아 교육비는 사실상 무상 수준이지만 체험활동비와 교재비 등 일부 비용이 남아 있다.

이 후보는 잔여 부담을 단계적으로 해소해 학부모가 체감하는 교육비를 실질적으로 '제로 수준'으로 완성할 계획이다. 지자체와 협력해 기관 유형별 비용 격차를 근본적으로 해소하고 어디서나 균등한 교육 환경을 제공한다는 구상이다.

영유아 학급당 아동 수를 줄여 교사 1인당 돌봄 밀도를 낮추고 개별 발달 중심의 교육 환경을 조성함으로써 단순 돌봄 확대를 넘어 초등 이후 발생하는 학습 격차를 원천적으로 차단한다는 계획이다.

이 후보는 "영유아 교육은 단순한 보호가 아니라 성장 기반을 형성하는 과정"이라며 "질 높은 교육 환경이 장기적 학력 향상과 교육 만족도 제고로 이어질 것"이라고 강조했다.

서울·경기 등 수도권이 공공형 어린이집 확대와 사립유치원 지원을 통해 영유아 교육 질을 높이는 것처럼 이 후보도 전북 영유아 교육의 공공성을 강화한다는 방향을 제시했다.

사립유치원과 민간어린이집 재정 지원을 단계적으로 확대해 국공립 수준의 교육 환경을 구축하고 민간 자율성을 유지하면서 전북 어디서나 동일한 교육 품질을 보장하는 '전북형 공공 책임교육 체계'를 구축하는 것이 목표다.

농산어촌 지역은 권역별 거점형 영유아 학교와 돌봄망을 구축하고 도심 지역은 학부모 수요를 반영한 특성화 프로그램을 확대해 지역 간 격차를 완화하고 균형 있는 교육 기회를 제공한다.

아울러 영유아 교사의 전문성과 교육 몰입도를 높이기 위해 처우 개선과 행정업무 지원 체계 분리를 추진, 교사가 교육과 아이에만 집중할 수 있는 환경을 조성한다.

이 후보는 "영유아 교육에 대한 선제적 투자가 초·중등 교육 경쟁력 강화로 이어진다"며 "전북형 생애 출발 책임교육 체계를 통해 교육 격차를 줄이고 아이 키우기 좋은 전북을 만들겠다"고 강조했다.

한편 이남호 후보는 전북 남원 출생으로 전주고와 서울대에서 학사·석사·박사를 마쳤으며 전북대 총장, 거점국립대 총장협의회 회장, 전북창조경제혁신센터 이사장, 전북연구원 원장을 역임했다.

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