광주 동구, 고향사랑기부금 '100억 시대' 달성

[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 광주 동구가 고향사랑기부제 시행 이후 모금액 100억원을 달성하는 금자탑을 쌓았다. 전국 기초지방자치단체 중에서 최고 모금액이다.
23일 동구에 따르면 고향사랑기부제 모금액은 2023년 9억원, 2024년 24억원, 2025년 64억원으로 누적 '100억원 시대'를 열었다.
동구는 고향사랑기부제를 단순 재정 보완책이 아니라 '지역을 살리는 정책 도구'로 접근했다.
위기브 등 민간 플랫폼과 연계한 적극적인 홍보와 마케팅, 전통시장·골목 소상공인이 참여하는 답례품 운영, 기부자가 공감할 수 있는 지정기부사업 발굴 등이 성장의 밑바탕이 됐다.
온라인과 모바일을 활용해 기부 접근성을 높이는 한편, 지역 농특산물과 전통시장 상품 등 생활 밀착형 답례품을 전면에 내세워 기부를 지역 상권 활성화와 직접 연결했다는 평가다.
기부금은 문화·복지·교육·사회적 가치 등 분야에 전략적으로 투입해 의미 있는 성과를 만들어가고 있다.
1935년 개관한 광주극장을 보존하고 발달장애인 야구단 운영 지원을 통해 사회참여와 자립 기반을 넓혔다. 유기견 입양센터 '피스멍멍' 조성도 눈에 띄는 사례다.
동구 관계자는 "기부금은 지역을 변화시키는 힘"이라며 "앞으로도 기부자가 공감할 수 있는 사업을 지속적으로 발굴하고, 기부가 일회성으로 끝나지 않고 지역의 지속가능한 성장으로 이어질 수 있도록 하겠다"고 말했다.
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