태성 "3월 수주 확대...약 100억원 규모 확보"

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 글래스기판·복합동박 장비 전문기업 태성은 3월 들어 수주 확대 흐름이 이어지며 약 100억원 규모의 수주를 확보했다고 23일 밝혔다.
회사에 따르면 이번 수주는 본사와 중국 자회사 TAESUNG(Zhuhai) Technology(주해태성)를 포함한 국내외 고객사로부터 확보된 물량으로, 주력 사업인 FC-BGA 등 고부가 반도체 기판 관련 장비를 중심으로 이뤄졌다. 특히 주요 고객사의 설비 투자 확대 흐름과 맞물리며 라인 단위 수주가 점차 반영되고 있는 것으로 나타났다.
태성은 지난해 12월 약 100억원 규모의 신규 수주를 확보하며 수주 흐름이 회복세로 전환된 이후, 올해 1~2월 누적 218억원을 기록하는 등 수주 증가세를 이어가고 있다. 이번 3월 수주 역시 이러한 흐름의 연장선에서 나타난 것으로 풀이된다.
특히 이번 수주에는 중국 자회사 주해태성을 통해 확보한 중국 메이저 고객사의 생산라인 투자 프로젝트가 일부 반영되어 고부가 장비 중심의 수주 구조가 강화되고 있음을 보여주는 사례로 평가된다.
회사 측은 "3월 들어 확보된 수주를 기반으로 월말 기준 약 130억원 수준까지 확대될 가능성이 있다"며 "주력 PCB 장비 분야에서 안정적인 수주 흐름을 이어가는 동시에, 글래스기판 및 복합동박 등 차세대 사업 분야에서도 고객 협의와 기술 검증을 지속 확대해 나가고 있다"고 밝혔다.
이어 "확보된 수주 물량을 적기에 매출로 연결하고 생산 효율성과 수익성을 동시에 개선해 나갈 계획"이라며 "AI 서버, HBM, FC-BGA 등 고성장 시장을 중심으로 고객사 투자 확대 흐름에 적극 대응해 지속적인 성장 기반을 강화해 나가겠다"고 덧붙였다.
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