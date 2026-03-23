【社告】韩国纽斯频通讯社将于4月9日举行第14届首尔经济论坛

纽斯频通讯社首尔3月23日电 韩国综合新闻通讯社——纽斯频（NEWSPIM）将于4月9日在首尔汝矣岛费尔蒙大使酒店大宴会厅举办"第14届首尔经济论坛"。

本届论坛以"为李在明政府构建AI时代新增长动力建言"为主题，将邀请人工智能（AI）、化解政治纠纷、住房福利、地方经济等领域专家共商韩国经济的新增长战略。

活动将于上午9时举行，共进行5个环节的讨论和演讲。论坛将由政府、国会、产业界、学界人士参与，广泛讨论AI时代的国家战略及政治、社会结构改革方向。

第一环节将围绕"AI革命来临，教育与社会应做何准备"展开讨论。由建国大学经营学系教授尹东烈（音）主持，改革新党党首李俊锡、共同民主党议员车智浩参与讨论，分析AI技术扩散对劳动力市场及教育体系的影响，探索人才培养战略与社会制度改进方向。

第二环节以"从政治争斗转向实用主义"为主题，由朝野政界人士参与讨论。韩国政治学会会长尹钟彬主持，共同民主党院内代表（党鞭、国会代表）韩炳道、国民力量党院内代表宋彦锡、祖国革新党院内代表徐旺镇、改革新党院内代表千河蓝（音）参与。该环节将探讨超越政治两极化和以争斗为中心的政治格局，转向促进经济增长、解决民生问题的政治体系方向。

第三环节将以"住房福利是克服低生育率的必要条件，朝野协商制定中长期计划"为主题展开讨论。由汉阳大学城市工程学系教授李昶武主持，共同民主党议员廉泰英、国民力量党议员宋锡俊参与，将围绕住房稳定政策对生育率和人口结构的影响，讨论长期住房政策方向及朝野达成共识的可能性。

第四环节将以"振兴地方经济，提升韩国潜在增长率"为主题，探讨区域均衡发展与产业战略。由诚信女子大学地理学系教授蔡智敏（音）主持并作主题发表，共同民主党议员卜箕旺、国民力量党议员李钟培参与讨论。该环节将以内生型产业战略和构建创业生态系统为中心，提出地方经济的新增长模式。

最后一个环节将以"时隔百年再次逼近的法西斯主义"为主题，由共同民主党国家经济咨询会议议长洪性国进行演讲，将诊断全球政治经济秩序变化、民主主义危机、极端主义政治扩散对经济和社会结构的影响。

另外，韩国纽斯频通讯社第14届首尔经济论坛将通过视频网站优兔（YouTube）官方频道进行现场直播。（完）

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