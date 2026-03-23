수원시·수원남부소방서 '산불 신속 대응을 위한 업무협약' 체결

[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 수원특례시는 수원남부소방서와 산불 공동대응체계를 강화해 산불이 발생했을 때 더 신속하고, 효율적으로 대응한다고 23일 밝혔다.
수원시와 수원남부소방서는 이날 시청 상황실에서 '산불 신속 대응을 위한 업무협약'을 체결하고, 협력을 약속했다.
양 기관은 이번 협약으로 상시 협업체계를 구축하고 최근 증가하는 산불에 대한 현장 대응력을 높이기 위해 ▲산불이 발생했을 때 즉시 상황 정보 공유, 비상연락망 유지▲인력·장비 신속하게 동원▲합동 훈련 등으로 공동 대응체계를 강화하기로 했다.
이날 협약식에는 이재준 수원시장과 박정훈 수원남부소방서장 등이 참석했다. 박정훈 수원남부소방서장은 "이번 협약이 산불에 대한 경각심이 커지는 계기가 되길 바란다"며 "시민들이 산불 피해 없이 안전하게 살아갈 수 있도록 최선을 다하겠다"고 전했다.
이재준 수원시장은 "산불이 발생할 때마다 최선을 다해 신속하게 진화해주신 소방서에 감사드린다"며 "소방서의 신속한 진화 덕분에 산불이 많이 번지지 않을 수 있었다"고 말했다. 이어 "앞으로 협력을 더 강화해 산불을 예방하고 시민 안전을 함께 지키자"고 당부했다.
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