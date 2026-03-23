순창군, 귀농귀촌 증가세 지속…정착 지원 정책 효과 '가시화'

주거·교육·소득 기반 지원으로 인구 유입 확대
[순창=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 순창군이 귀농귀촌 지원 정책과 정주 여건 개선을 통해 안정적인 인구 유입 증가세를 이어가고 있다.
군은 지난 2월 말 기준 귀농귀촌 전입자는 210명으로, 전출 72명을 상회해 순유입 구조가 지속되고 있다고 23일 밝혔다.
지난해 전입 1,427명에 이어 올해도 꾸준한 유입이 이어지고 있어, 귀농귀촌이 일시적 현상이 아닌 지속적 증가세를 나타내고 있다.
연령별로는 40대 이하와 50~60대가 고르게 분포하며, 청년층과 중장년층이 동시에 유입되는 특징을 보여 지역 인구 구조 안정화에도 긍정적 영향을 미친다.
특히 농어촌 기본소득 시범사업이 귀농귀촌 유입에 효과를 발휘하고 있다. 군은 일정 요건을 충족한 주민에게 월 15만 원씩 최대 2년간 기본소득을 지급하며 생활 기반 마련을 지원한다.
이사정착비, 주택 수리·신축, 소득 기반 지원 등 다양한 정착 지원사업도 병행해 초기 부담을 낮춘다.
또한 임시거주지와 '귀농인의 집' 운영, 교육·체험 프로그램 및 박람회 참여 등으로 도시민 유치 활동도 강화하고 있다. 실제 귀농 주민은 "기본소득 덕분에 초기 생활비 부담이 줄어 정착 결심에 큰 도움이 됐다"고 말했다.
군 관계자는 "순창군이 다양한 정착 지원 정책을 통해 귀농귀촌 1번지로 자리매김했다"며 "앞으로도 실질적 지원을 확대해 인구 유입과 지역 활력을 동시에 높여 나가겠다"고 밝혔다.
lbs0964@newspim.com