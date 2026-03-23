익산시, 시민 참여 문화 프로젝트 '삼삼오오' 본격 운영

참여팀 조사 활동과 결과 공유로 문화자산 강화
[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 익산시가 시민과 함께 지역의 숨은 매력을 발굴하는 참여형 프로젝트를 본격 운영한다.
시는 익산시문화도시지원센터, 희망연대와 함께 '2026 문화도시 삼삼오오' 참가팀 모집을 23일부터 시작했다.
시민이 3~5인 팀을 구성해 익산 곳곳을 탐방하며 잘 알려지지 않은 공간, 공연, 체험 프로그램, 로컬 브랜드 등 다양한 콘텐츠를 자유롭게 발굴하고 추천하는 프로그램이다.
참가 대상은 만 13세 이상 익산 시민, 학생, 직장인 등이며, 선착순 100팀을 모집한다. 신청은 익산시문화도시지원센터 누리집 큐알(QR)코드를 통해 온라인으로 가능하다.
팀은 4월 7일 오리엔테이션 후 4월 8일부터 30일까지 조사와 토론 활동을 수행하며, 모든 팀에 활동비 10만 원이 지원된다.
활동 종료 후에는 '익산의 숨은 매력 100가지'를 공유하는 결과공유회와 시상식이 열리며, 발굴의 참신성과 완성도 등을 평가해 20개 우수팀에 총 300만 원 상당의 상품을 시상한다. 발굴 콘텐츠는 책자 제작, 전시, 홍보, 이벤트 등으로 활용돼 '문화도시 익산' 자산으로 활용될 예정이다.
익산시 관계자는 "익산의 매력은 시민들의 일상 속에 숨어 있다"며 "시민들의 다양한 시선과 아이디어가 모여 지역만의 새로운 이야기가 만들어지길 기대한다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com