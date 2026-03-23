부산교육청, 다자녀 가정 대상 '교육지원포인트' 추진

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시교육청은 저출생 문제에 대응하고 학부모의 교육비 부담을 덜어주기 위한 지원책의 하나로 다자녀가정에 지급하는 '교육지원포인트' 신청을 23일부터 접수받는다고 밝혔다.

시교육청은 2024년부터 부산시와 공동으로 예산을 분담해 다자녀 가정에 대한 교육지원포인트를 지급하고 있다.

교육지원포인트 신청자격은 3개월 이상 부산시에 거주 중인 2자녀 이상 다자녀가정으로 이들 중 2008년부터 2019년생인 자녀가 1명 이상인 경우 지원대상이다.

부산시교육청이 저출생 문제에 대응하고 학부모의 교육비 부담을 덜어주기 위한 지원책의 하나로 다자녀가정에 지급하는 '교육지원포인트' 신청을 23일부터 접수받는다. 사진은 부산시교육청 전경[사진=뉴스핌DB] 2022.09.27

지원금액은 2자녀 가정에는 연 30만 원, 3자녀 이상 가정에는 연 50만 원으로 교육지원포인트 형태로 지급한다.

올해 교육지원포인트 신청 가능 시기는 지난해 5월보다 2개월 앞당겨 3월부터 가능하도록 했다. 학부모의 지출 부담이 늘어나는 새 학기에 맞춰 조기에 지원함으로써 학부모들의 부담을 줄여주기 위한 조치이다.

올해는 교육지원포인트 사용처도 확대해 사용 편의성을 높였다. 기존 교육 관련 업종에 더해 학생들의 수요가 많은 안경 구입에도 포인트 사용이 가능하도록 했다.

교육지원포인트는 부산시 지역화폐인 '동백전' 정책자금으로 지급한다. 사용처는 ▲지역서점 및 온라인 지정 서점 ▲독서실·스터디 카페 등 학습공간 이용료 ▲예체능 교육시설 수강료 ▲문구·복사·인쇄비 ▲안경구입비 등으로 다자녀 가맹점에서 사용 가능하다. 다자녀 가맹점은 신청 기간 중 동백전 앱을 통해 확인할 수 있다.

교육지원포인트 신청은 23일 오전 9시부터 12월 11일 오후 6시까지로, 모바일 동백전 앱을 통해 신청하면 된다.

김석준 교육감은 "다자녀 교육지원포인트 사업이 학부모의 교육비 부담을 덜고 실질적인 도움이 되기를 바란다"며 "다자녀 가정을 위한 지원 정책 추진에 최선의 노력을 다하겠다"고 말했다.

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